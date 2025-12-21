Hành trình mới của chủ công Vi Thị Như Quỳnh

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh chính thức tới Indonesia thi đấu và đây là cơ hội giúp cô thay đổi chuyên môn trong tương lai.

Vi Thị Như Quỳnh sẽ có sự phát triển chuyên môn tại Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vi Thị Như Quỳnh đã tới Indonesia ngày 20-12, chính thức khoác áo đội Yogya Falcons. Đây là lần đầu tiên, chủ công này ra nước ngoài thi đấu cho một đội bóng không phải của Việt Nam. Cô từng bày tỏ rằng mình luôn có khát khao được cơ hội ra nước ngoài thi đấu để học hỏi thêm chuyên môn. Bây giờ, sự chờ đợi đó đã hiện thực.

Năm 2025 được xem là năm hiệu quả của Vi Thị Như Quỳnh. Cô đã trải qua những giải đấu quan trọng nhất cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở mọi cấp độ. Đặc biệt, Vi Thị Như Quỳnh được cơ hội thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025. Trên sân đấu này, tay đập đã được HLV đội tuyển Ba Lan đánh giá có chuyên môn tốt. “Sự khen ngợi của HLV nước ngoài là điều tôi rất vinh dự. Tôi được trải nghiệm thi đấu ở đấu trường lớn thì mình tích lũy kinh nghiệm rất nhiều”, Vi Thị Như Quỳnh đã trả lời trước truyền thông tại giải vô địch thế giới 2025. Khép lại hành trình thi đấu năm nay, Vi Thị Như Quỳnh cùng các đồng đội đã giành tấm HCB sau trận chung kết nghẹt thở trước đội Thái Lan tại SEA Games 33-2025.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng đánh giá, Vi Thị Như Quỳnh là 1 trong những cầu thủ đảm bảo phong độ tốt tại SEA Games 33-2025. Thực tế trên sân, chủ công này luôn biết cách ghi những điểm số quan trọng trong những thời điểm gay cấn nhất.

Trong sự nghiệp chuyên môn, Vi Thị Như Quỳnh đã trải qua các mùa giải vô địch quốc gia cùng đội Ngân hàng Công Thương và đội Quảng Ninh. Ở từng đội hình, cô luôn nhận trọng trách là cầu thủ ghi điểm chủ lực. Tuy nhiên giống như người đồng đội Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh cũng muốn một sự đổi mới ở chuyên môn bản thân. Vì thế, việc ra nước ngoài thi đấu là sự lựa chọn phù hợp của cô vào thời điểm này.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã quen dần hơn xu thế cầu thủ tìm được các hướng đi phát triển sự nghiệp nhờ việc ra nước ngoài thi đấu. Ngoài Vi Thị Như Quỳnh, hiện tại chúng ta đang có Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy (tại Nhật Bản), Lý Thị Luyến (Mông Cổ).

Để có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, cầu thủ sẽ phải trang bị nhiều thứ cho mình, đặc biệt là ngoại ngữ. Cùng với đó, họ phải nhận được sự chú ý của các đội bóng dựa trên phong độ thì mới hiện thực được giấc mơ thi đấu nâng cao trình độ bên ngoài Việt Nam.

Vi Thị Như Quỳnh đang có sự ổn định phong độ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đầu năm nay, Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Indonesia thi đấu. Thời điểm góp mặt tại Indonesia của Thanh Thúy không dài và cô sớm về nước. Từ đó, giới chuyên môn nhìn nhận rằng áp lực chuyên môn của cầu thủ Việt Nam khi thi đấu nước ngoài, dù là ở Đông Nam Á, cũng rất lớn.

Vi Thị Như Quỳnh chính thức khép lại hợp đồng với đội bóng cũ Quảng Ninh. Theo tìm hiểu, cô sẽ có lựa chọn đội bóng mới ở Việt Nam sau khi kết thúc thi đấu tại Indonesia. Lúc này, tay đập đã có những dự định riêng của mình.

MINH CHIẾN