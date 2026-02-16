Khi cầu thủ bóng chuyền Việt Nam ăn Tết xa nhà

Năm nay, bóng chuyền Việt Nam cũng chứng kiến một số gương mặt không thể có mặt ăn Tết bên người thân vào dịp xuân mới.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản. Ảnh: GGW

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ không về Việt Nam đón Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026 bên người thân. Hiện tại, tay đập đang thi đấu cho đội Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Đây không phải lần đầu tiên Trần Thị Thanh Thúy xa nhà trong thời điểm Tết năm mới. Trong thời gian khoác áo đội PFU Blue Cats tại giải ở Nhật Bản những năm trước, chủ công này cũng thường phải tập trung thi đấu thay vì nghỉ Tết ở Việt Nam.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản thi đấu lượt trận mới nhất vào ngày 15-2 (nhằm 28 tháng Chạp âm lịch). Sau đó, các đội bóng sẽ trở lại thi đấu vào ngày 21-2.

Những lần vắng mặt dịp Tết năm mới những năm trước đây, Thanh Thúy thường có những bày tỏ của mình thông qua mạng xã hội facebook để gởi lời chúc mừng tới người hâm mộ cũng như gia đình. Năm nay, nhiều khán giả cũng chờ đợi sẽ được thấy hình ảnh của chủ công này trong đầu năm mới dù cô chưa thể có mặt tại Việt Nam.

Theo chia sẻ mới đây, sau khi nhận được tiền thưởng ở hạng mục VĐV được yêu thích nhất năm của giải thưởng Cúp chiến thắng 2025 và phần thưởng của đội VTV Bình Điền Long An, Trần Thị Thanh Thúy đã quyên góp số tiền tới bệnh viện Ung Bướu để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong năm nay, phụ công tuyển thủ quốc gia Trần Thị Bích Thủy không ăn Tết tại Việt Nam. Cô đang thi đấu ở Nhật Bản trong mùa áo đội Okayama Seagull, do vậy phụ công này sẽ đón năm mới tại nước bạn. Đây là lần thứ 2, Trần Thị Bích Thủy đón Tết xa nhà. Năm ngoái, Bích Thủy đã thi đấu cho đội GS Caltex Seoul KIXX tại giải bóng chuyền vô địch Hàn Quốc.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy thi đấu ở Nhật Bản. Ảnh: OS

Thời điểm Bích Thủy bắt đầu tranh tài tại giải ở Hàn Quốc cũng là giai đoạn chuẩn bị bước vào năm mới 2025. Trong chia sẻ của mình ở thời điểm đó, Bích Thủy từng cho biết: “Tôi tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. Tôi luôn được người thân động viên, cổ vũ để mình luôn có tinh thần tốt nhất”. Hiện tại, bóng chuyền Việt Nam ghi nhận Thanh Thúy và Bích Thủy là 2 trường hợp duy nhất của Việt Nam luôn đảm bảo được vị trí chính thức tại đội bóng tại giải đấu ở Nhật Bản.

Trong khi đó, chủ công Vi Thị Như Quỳnh còn đang tranh tài tại giải vô địch quốc gia Indonesia với đội Medan Falcons. Chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội dự kiến về nước cuối tháng 2. Như vậy, gần như chắc chắn Vi Thị Như Quỳnh đón năm mới tại nước bạn do đang thực hiện thi đấu nước ngoài thời điểm này. Đây là lần đầu tiên Vi Thị Như Quỳnh thi đấu tại Indonesia cũng như đón Tết xa nhà.

Bóng chuyền Việt Nam hiện có tay đập nam Nguyễn Văn Quốc Duy khoác áo đội Cảnh Sát Svay Rieng tại giải vô địch quốc gia Campuchia. Giải đấu này đã kết thúc vòng bảng và chọn ra 16 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết, tiếp tục thi đấu từ ngày 21-2. Đội bóng mà Quốc Duy đang đánh thuê cũng giành được suất vào vòng 16 đội mạnh nhất.

MINH CHIẾN