Chủ công Trần Thị Thanh Thúy được khán giả yêu thích nhất năm 2025

Trần Thị Thanh Thúy đã chính thức nhận danh hiệu VĐV được người khán giả yêu thích nhất của Giải thưởng Cúp chiến thắng 2025.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã có chiến thắng tại hạng mục đầu tiên của Cúp chiến thắng 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 16-1, Ban tổ chức Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2025 của thể thao Việt Nam công bố chính thức cầu thủ bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy là VĐV được khán giả yêu thích nhất. Đây là 1 trong 11 hạng mục của giải thưởng bầu chọn năm nay.

Hạng mục VĐV được khán giả yêu thích nhất tổng hợp số phiếu bình chọn trực tiếp từ người hâm mộ, khán giả thực hiện bầu chọn qua hệ thống của tin nhắn của Ban tổ chức.

Trần Thị Thanh Thúy là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Chủ công này thuộc đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An tuy nhiên đang thi đấu cho đội Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền nữ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên, 1 cầu thủ bóng chuyền chiến thắng trong hạng mục VĐV được khán giải yêu thích nhất của Giải thưởng Cúp chiến thắng trong các lần đã tổ chức.

Tới lúc này, các hạng mục chính của Giải thưởng chưa được Ban tổ chức công bố. Năm nay, bóng chuyền Việt Nam có một số đại diện được đề cử bầu chọn trong nhóm hạng mục quan trọng. Dự kiến ngày 24-1 sẽ là thời điểm tổ chức trao thưởng, công bố chính thức các cá nhân, tập thể chiến thắng từng hạng mục của Giải thưởng Cúp chiến thắng 2025.

Trần Thị Thanh Thúy sẽ vắng mặt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Chủ công này đã thể hiện phong độ tốt nhất ở SEA Games 33-2025 và cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB trên đất Thái Lan. Nếu không có gì thay đổi, Trần Thị Thanh Thúy dự kiến được đội VTV Bình Điền Long An đăng ký góp mặt Cúp VTV9-Bình Điền lần thứ 15-2026 vào tháng 5 tới đây ở Tây Ninh. Năm 2025, Trần Thị Thanh Thúy đã giành ngôi vô địch AVC Nations Cup 2025, vô địch 1 chặng giải SEA V.League 2025, á quân VTV Cup 2025, tham dự giải vô địch thế giới 2025 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN