Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang đạt thể trạng tốt nhất để tranh tài tại SEA Games 33

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác nhận chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang đảm bảo tốt nhất sức khỏe và phong độ để thi đấu SEA Games 33-2025.

Trần Thị Thanh Thúy tập luyện để sẵn sàng thi đấu trận đầu tiên vào ngày 10-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ra sân tập cùng đồng đội trong sáng ngày 9-12. Trong chia sẻ mới nhất, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ông tin tưởng vào phong độ hiện tại của Trần Thị Thanh Thúy. Chủ công này chỉ hội quân ngắn này cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam do tập trung thi đấu tại Nhật Bản. Dù vậy, phong độ của Thanh Thúy được đánh giá đang ổn định thời gian này.

Tại SEA Games 33-2025, Thanh Thúy và đồng đội đặt mục tiêu sẽ bảo vệ tấm HCB và không loại trừ cơ hội vượt lên đổi màu huy chương.

Trong buổi tập vào sáng ngày 9-12, chủ công này thực hiện đầy đủ các bài khởi động thể lực của chuyên gia Karl Lim và sau đó tập nhẹ cùng bóng. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ trạng thái tốt nhất để sẵn sàng vào thi đấu trận đầu tiên ở SEA Games 33-2025 vào ngày mai 10-12.

Trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy là người giàu kinh nghiệm và thành tích nhất. Chủ công này từng tham dự SEA Games 28-2015 cho đến nay. Đây là kỳ SEA Games thứ 6 liên tiếp của Trần Thị Thanh Thúy.

Hình ảnh tập luyện đầu tiên của Trần Thị Thanh thúy tại SEA Games 33-2025:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)