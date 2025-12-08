Bóng chuyền

Nụ cười rạng rỡ của các “chân dài” bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 33

SGGPO

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt chân tới Bangkok (Thái Lan) vào chiều ngày 8-12 theo giờ địa phương.

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam rạng rỡ khi có mặt tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam rạng rỡ khi có mặt tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đặt chân tới Bangkok (Thái Lan), bước vào hành trình tham dự SEA Games 33-2025. Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, hành trình di chuyển không mất nhiều thời gian vì vậy các tuyển thủ đều giữ được sức khỏe tốt. Khi có mặt ở Bangkok (Thái Lan), đội được bố trí xe đưa đón về nơi lưu trú để ổn định ăn ở. Tất cả cầu thủ đều rạng rỡ, với nụ cười tươi sẵn sàng bước vào tranh tài SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào tập luyện tại nhà thi đấu trung tâm môn bóng chuyền trong nhà SEA Games 33-2025 vào ngày 9-12. Cùng ngày, đại diện của Ban huấn luyện và lãnh đội bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật trước thi đấu cũng như nắm bắt lịch tranh tài chính thức.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu vào chung kết, bảo vệ HCB tại SEA Games 33-2025.

Những hình ảnh ban đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025 đã được phóng viên SGGP ghi lại:

IMG_0956.jpg
IMG_0952.jpg
IMG_0953.jpg
IMG_0950.jpg
IMG_0954.jpg
IMG_0955.jpg
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

bóng chuyền SEA Games 33-2025 bóng chuyền Việt Nam bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt

