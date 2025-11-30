Sự trở lại ngọt ngào của các tài năng bóng chuyền Việt Nam

Tại kỳ SEA Games 33-2025, 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đã đón chào sự trở lại của nhiều cựu binh hướng tới cơ hội giành kết quả cao nhất trên đất Thái.

Đặng Thị Kim Thanh (2) đã có suất tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: VTVBĐLA

8 năm mới góp mặt trở lại SEA Games

Phụ công Lê Thanh Thúy đã có tên trong danh sách 14 tuyển thủ chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Dù là người quen thuộc trên các sân đấu bóng chuyền trong nước cũng như tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ trong nhiều giai đoạn, vậy nhưng tuyển thủ này phải chờ 8 năm mới có cơ hội trở lại đấu trường SEA Games.

Lần gần nhất Thanh Thúy thi đấu SEA Games trước Đại hội năm nay tại Thái Lan là kỳ SEA Games 29-2017 ở Malaysia. Trong 2 năm qua, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia cho Lê Thanh Thúy. Bản thân phụ công này từng chia sẻ rằng: “Tôi luôn ý thức về sự nỗ lực chuyên môn để có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Vì thế, tôi rất vinh dự khi có những giải đấu để mình được thể hiện chuyên môn”.

Phụ công Lê Thanh Thúy được tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: VTVBĐLA

Trong đội hình SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn đón chào sự trở lại 2 gương mặt trước đây là chủ công Nguyễn Thị Uyên và phụ công, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh. Nguyễn Thị Uyên vắng mặt tại SEA Games 32-2023. Nhưng với phong độ ổn định tại năm 2025, cô đã được trao suất sang Thái Lan. Với Đặng Thị Kim Thanh, lần tham dự SEA Games 30-2019 tại Philippines vẫn là kỷ niệm đáng nhớ.

Tuyển thủ từng trò chuyện: “Tôi vẫn nhớ đó là năm tôi được trao cơ hội đấu SEA Games và giành HCB. Thời gian đã trôi qua thật mau. Bây giờ, tôi tiếp tục có cơ hội quý giá thi đấu SEA Games 33-2025”. Trong các kỳ SEA Games 31 và 32, Kim Thanh không tham dự. Dù thế, phong độ nổi bật tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 giúp cô giành suất chính thức trong đội hình SEA Games 33-2025. Dù nhiều người biết rằng tại giai đoạn tập huấn thi đấu đầu năm 2025 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Kim Thanh không được tập trung.

Chủ công Nguyễn Thị Uyên. Ảnh: AVC

Một sự trở lại đáng chú ý khác là trường hợp cựu binh Lưu Thị Huệ. Phụ công này từng là cầu thủ xuất sắc được lựa chọn hàng đầu tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giai đoạn năm 2022 và 2023.

Tuy nhiên, chấn thương khiến tay đập không có thể lực tốt nhất nên vắng mặt trên đội tuyển. Dù vậy, Lưu Thị Huệ đã chơi tốt tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định đăng ký phụ công này tham dự SEA Games 33-2025. Trước đó, cô từng tham dự SEA Games 31-2021 tại Việt Nam và giành HCB với đội tuyển bóng chuyền nữ.

Tập trung cho phong độ cao nhất

Cao Đức Hoàng (23) đã có phong độ tốt ở năm 2025 nên được tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Libero Cao Đức Hoàng đã được trao suất chính thức vào đội hình 14 cầu thủ chính thức sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025. Đây xem là cột mốc đáng nhớ của cựu binh từng tham dự SEA Games 30-2019 ở Philippines này. Còn nhớ tại SEA Games khi đó, Cao Đức Hoàng lần đầu được thi thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thất bại tại SEA Games 30-2019, chỉ đứng hạng 5.

Năm nay, HLV Trần Đình Tiền tin tưởng vào khả năng phòng thủ hàng sau của Cao Đức Hoàng để trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia. Phong độ ổn định tại giải vô địch quốc gia 2025 và giành ngôi á quân cùng đội nam Thể Công Tân Cảng đã giúp libero Cao Đức Hoàng thi đấu tự tin trên các mặt trận. Tại giai đoạn tập huấn, thi đấu đầu năm 2025, Cao Đức Hoàng đã có cơ hội ra sân tại nhiều trận đấu quan trọng và để lại các kết quả tốt.

Trong 14 tuyển thủ bóng chuyền nam sẽ tham dự SEA Games 33-2025, Cao Đức Hoàng là trường hợp duy nhất được tập huấn trở lại đội tuyển sau một thời gian để làm nhiệm vụ quốc gia. Tuyển thủ từng bày tỏ: “Đây là niềm vinh dự cho tôi khi được tham dự SEA Games 33-2025. Tôi đang tập luyện tập trung nhất để đạt phong độ cao và sẵn sàng thi đấu”.

MINH CHIẾN