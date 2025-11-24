Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập huấn tại phía Nam

Tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có chương trình tập huấn ở khu vực phía Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có chương trình tập huấn tại phía Nam vào tháng 12. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập luyện tại Bắc Ninh. Theo chương trình, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tạo điều kiện để đội tuyển tiếp tục tập huấn ở khu vực phía Nam nhằm chuẩn bị kế hoạch đối với SEA Games 33-2025.

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự kiến kế hoạch tập huấn nước ngoài với điểm tập luyện có thể ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chương trình tập huấn nước ngoài không thể thực hiện. Vì lẽ đó, HLV Trần Đình Tiền và Ban huấn luyện xây dựng phương án tập huấn giai đoạn cuối chu kỳ rèn chuyên môn ở điểm tập luyện tại phía Nam.

HLV Trần Đình Tiền đã cho biết: “Chương trình tập huấn ở khu vực phía Nam sẽ giúp cầu thủ có thêm tinh thần chuẩn bị chuyên môn và thành viên được quen nhịp với khí hậu có phần tương đồng tại Thái Lan khi tranh tài SEA Games 33-2025”. Chương trình tập huấn sẽ bắt đầu vào tháng 12 sắp tới.

Cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam đang tập trung chuẩn bị chuyên môn. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập huấn 18 tuyển thủ gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức hoàng, Phạm Thanh Tùng, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Đức, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy và Quản Trọng Nghĩa. Trong đó, chủ công Quản Trọng Nghĩa được tin nhiệm nhận trọng trách là đội trưởng.

Hai năm trước, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCĐ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Một số tuyển thủ từng góp mặt đội hình khi đó còn tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025 là Huỳnh Trung Trực, Trịnh Duy Phúc, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Thanh Hải, Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên.

Dự kiến, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) SEA Games 33-2025 sẽ được chủ nhà Thái Lan tổ chức từ ngày 13-12 tới 19-12.

MINH CHIẾN