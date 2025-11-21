Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 3 trận tập huấn chuẩn bị SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung vào các trận đấu tập với đội VTV Bình Điền Long An để điều chỉnh chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị SEA Games 33-2025.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò sẽ đấu tập 2 trận trong ngày 21-11. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi cùng SGGP ngày 21-11 cho biết: “Chúng tôi đã xác định chương trình thi đấu tập huấn để cọ xát và rút kinh nghiệm cho cầu thủ trong ngày 21 và 22-11. Sau đó, đội tiếp tục có thể thi đấu kiểm tra chuyên môn tại Vĩnh Long dù vậy kế hoạch còn tính toán cụ thể”.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt ở Tây Ninh để tham dự các trận đấu tập huấn. Riêng ngày 21-11, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò sẽ có 2 trận đấu tập cùng đội nữ VTV Bình Điền Long An và đội nam trẻ Tây Ninh.

“Ngày 22-11, chúng tôi sẽ đấu tập trận tiếp theo với đội nam trẻ Tây Ninh. Sau đó, đội sẽ trở lại Vĩnh Long. Về cơ bản, đội có 3 trận đấu tập ở giai đoạn hiện tại. Để chuẩn bị chuyên môn tốt nhất, đội vẫn cần một số trận đấu kiểm tra vào thời điểm quyết định”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi thêm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã rời Quảng Ninh vào Vĩnh Long từ ngày 15-11. Các cầu thủ được giữ tinh thần ổn định lúc này. Ban huấn luyện cho biết, toàn đội có sức khỏe tốt, không cầu thủ nào gặp các chấn thương trong thời gian tập huấn hiện tại. Tuy nhiên, 3 trận đấu tập sẽ có tính chất quyết định để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rà soát chuyên môn từng vị trí. Về cơ bản, ông Kiệt đã xây dựng lực lượng dành cho SEA Games 33-2025 và lúc này là giai đoạn để cầu thủ hoàn thiện những khâu chuyên môn cuối cùng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng tìm hướng đấu tập với đội bóng chuyền nam Vĩnh Long tại điểm tập huấn tuy nhiên, do đội bóng này chưa hội quân có đủ lực lượng, vì thế trận đấu tập sẽ được xác định vào tuần sau.

