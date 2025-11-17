Đội tuyển bóng chuyền nữ tập luyện tại Vĩnh Long với 19 tuyển thủ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn khẩn trương ở Vĩnh Long để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Vĩnh Long để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Sau khi có mặt tại Vĩnh Long, Ban huấn luyện và toàn bộ cầu thủ đã ổn định nơi ở để bước vào tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 từ hôm nay 17-11. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 19 tuyển thủ gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Trước đó, tuyển thủ Đoàn Thị Xuân đã xin rút lui không tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ giai đoạn tập luyện tại Quảng Ninh do gặp chấn thương sau giải vô địch quốc gia 2025. Tuy nhiên, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt không đề xuất bổ sung thêm cầu thủ nào thay thế. Do đó, đội tuyển đang có 19 cầu thủ.

Theo chương trình chuyên môn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức vào đầu 12. Cũng trong thời điểm này, 2 cầu thủ Trần Thị Bích Thủy và Trần Thị Thanh Thúy về Việt Nam hội quân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan tham dự SEA Games từ khu vực phía Nam mà không trở lại Hà Nội nội cùng Đoàn thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN