Đương kim vô địch bóng chuyền nam Indonesia công bố đội hình 14 tuyển thủ dự SEA Games 33

Đội Indonesia từng đọ sức với đội nam Việt Nam tại 2 chặng của giải SEA V.League 2025. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Liên đoàn bóng chuyền Indonesia đã thông báo danh sách 14 cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 33-2025. Theo đó, danh sách gồm Boy Arnes Arabi, Fahri Septian Putratama, Jordan Michael Immanuel Susanto, Agil Angga Anggara (chủ công), Rama Fazza Fauzan, Rivan Nurmulki (đối chuyền), Hendra Kurniawan, Tedy Oka Syahputra, Daffa Naufal Mauluddani, Kristoforus Sina (phụ công) và Jasen Nataniel Kilanta, Alfin Daniel Pratama (chuyền 2), Prasojo, Fahreza Rakha Abhinaya (libero).

Trong số này, 2 tay đập Rivan và Agil Angga Anggara vừa tham dự giải vô địch quốc gia 2025 ở Ninh Bình của Việt Nam. Tay đập Rivan đã thi đấu cùng đội Thể Công Tân Cảng trong khi Agil Angga Anggara là thành viên đội Đà Nẵng.

Đội bóng chuyền nam Indonesia đang là đương kim vô địch SEA Games. Tại 3 kỳ Đại hội thể thao gần nhất là SEA Games 31, 32 và 33, đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia đều giành HCV. Trong đó tại kỳ SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022, đội bóng này đã vượt qua đội tuyển nam Việt Nam để có ngôi vô địch.

Theo bốc thăm môn bóng chuyền nam (trong nhà) của SEA Games 33-2025, Bảng A gồm Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam, Singapore và Lào. Bảng B gồm Indonesia, Campuchia, Philippines và Myanmar.

Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia là lọt vào chung kết bảo vệ vị trí số 1 tại SEA Games 33-2025.

Tháng 7 năm nay, các đội nam Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia đã gặp nhau ở 2 chặng đấu giải bóng chuyền Đông Nam Á – SEA V.League 2025. Đội nam Indonesia đã đứng hạng nhì chặng thứ nhất và vô địch tại chặng 2 của giải đấu.

MINH CHIẾN