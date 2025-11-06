Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Vĩnh Long

SGGPO

Để đảm bảo thêm về chương trình chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sớm di chuyển tới Vĩnh Long tập luyện.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã xây dựng phương án tập huấn kỹ lưỡng cho các tuyển thủ. Ảnh: FIVB
Theo ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, dự kiến cuối tuần tới, các thành viên sẽ di chuyển vào Vĩnh Long tiếp tục tập luyện.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn ở Quảng Ninh. Do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không ra nước ngoài tập luyện mà chỉ chuẩn bị chuyên môn trong nước nên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ban huấn luyện tìm phương án điểm tập huấn phù hợp với khí hậu và thời tiết tại Thái Lan để cầu thủ tập làm quen lúc này. Chính vì vậy, điểm tập huấn tại Vĩnh Long được lựa chọn. Cũng tại Vĩnh Long, ban huấn luyện sẽ kết hợp chương trình đấu tập để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng thêm sự cọ xát chuyên môn.

Vào ngày 5-11, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có đầy đủ thành viên của đợt tập huấn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Các cầu thủ thi đấu giải hạng A toàn quốc 2025 đã hội quân đầy đủ vào ngày 5-11. Trợ lý HLV Nguyễn Trọng Linh cũng đã tới Quảng Ninh bắt tay vào công tác chuyên môn cùng ban huấn luyện vào ngày 5-11. Ngoài ra, chuyên gia Karl Lim sang Việt Nam để đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

20 cầu thủ đang tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh.

MINH CHIẾN

