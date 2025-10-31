Các đội tuyển bóng chuyền quốc gia sẽ có đội ngũ hỗ trợ phân tích dữ liệu

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có người làm phân tích, nhập dữ liệu chuyên môn tại SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Mỗi đội tuyển sẽ có người làm dữ liệu

“Theo đề xuất của bộ phận chuyên môn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ bố trí người tham gia làm công tác phân tích dữ liệu thi đấu đối với các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) Việt Nam khi tham dự SEA Games 33-2025”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi cùng SGGP ngày 31-10.

Cũng theo chia sẻ của ông Lê Trí Trường, mỗi đội tuyển quốc gia sẽ được bố trí 1 người đảm trách riêng công tác chuyên môn về dữ liệu và là những người có chuyên môn, kinh nghiệm mảng kỹ thuật này. Lúc này, 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đang tập luyện chuyên môn tại các điểm tập huấn ở Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Trong giai đoạn tập huấn làm nhiệm vụ quốc tế đầu năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không có bộ phận làm phân tích, thu thập dữ liệu chuyên môn thông qua các giải đấu. Do thế, sau mỗi trận đấu hoặc từng giải, ban huấn luyện rút kinh nghiệm cho VĐV nhờ đúc kết từ các tình huống đã diễn ra trên sân cũng như xem lại hình ảnh phát trên internet. Với người làm chuyên môn, bóng chuyền bước vào giai đoạn phải có sự hỗ trợ của công nghệ. Vì vậy bóng chuyền Việt Nam không thể chậm trễ tụt lại so với các đối thủ trong khu vực.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng đánh giá việc có người làm phân tích, nhập dữ liệu sẽ hỗ trợ đáng kể cho bộ phận chuyên môn của đội tuyển quốc gia. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng không có bộ phận làm phân tích, thu nhập dữ liệu tại chương trình tập huấn, thi đấu quốc tế giai đoạn đầu năm 2025. Thời điểm đó, ban huấn luyện may mắn được sự hỗ trợ một phần nhờ phần mềm dữ liệu của chuyên gia Karl Lim. Dẫu vậy, để đạt được tính hiệu quả cao nhất, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng bày tỏ rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn cần bộ phận làm phân tích, thu nhập dữ liệu chuyên biệt.

Mục tiêu giành huy chương SEA Games 33

Trong một số năm gần đây, các đội bóng chuyền trong nước bắt đầu có người làm phân tích, thu nhập dữ liệu từ thi đấu thực tế giúp tổng hợp các số liệu thực tiễn để HLV trưởng rút kinh nghiệm cho cầu thủ. Từng đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam có thời điểm áp dụng phần mềm phân tích, thu nhập dữ liệu.

Sự hiệu quả từ công nghệ hỗ trợ chuyên môn là có. Vì lẽ đó, các ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam rất muốn được sự đầu tư này diễn ra trong mọi thời gian tập huấn, làm nhiệm vụ thay vì chỉ theo một số giải đấu nhất định.

SEA Games 33-2025 là nhiệm vụ then chốt của bóng chuyền Việt Nam. Vì vậy, nhà quản lý Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam tập trung chuẩn bị trong điều kiện kinh phí cho phép và có người làm phân tích, nhập dữ liệu.

Khi có dữ liệu chuyên môn, các ban huấn luyện rút kinh nghiệm thêm cho VĐV trong các buổi tập. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại một số giải quốc tế của các đội tuyển quốc gia, ông Nguyễn Trung Nam đã đảm trách nhiệm vụ phân tích, thu nhập dữ liệu chuyên môn. Dự kiến, ông Nguyễn Trung Nam sẽ tiếp tục làm công tác này thời gian tới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang là đương kim á quân SEA Games còn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giữ HCĐ. Mỗi đội bóng hướng đến mục tiêu thành tích tại Thái Lan năm nay. Tất cả hy vọng khi có thêm sự tăng cường nhân sự làm phân tích, thu nhập dữ liệu chuyên môn thì từng đội bóng sẽ nắm bắt thêm mặt mạnh, yếu của từng đối thủ sau mỗi trận đấu ở SEA Games 33-2025 để điều chỉnh phù hợp.

MINH CHIẾN