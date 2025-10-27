Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bước vào tập luyện chuẩn bị SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nam sẽ tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh sau đó tiếp tục có các chương trình chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Sau thời gian hội quân ổn định nơi ăn, ở, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bước vào tập luyện chuyên môn tại giai đoạn 2. Ban huấn luyện xác định, đây là thời điểm quan trọng để từng thành viên rèn luyện kỹ chiến thuật, kỹ thuật hướng tới tham dự SEA Games 33-2025. Trước mắt, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Qua tìm hiểu, trong quá trình tập huấn, đội tuyển sẽ có chương trình tập dã ngoại để thay đổi không khí và nâng cao tinh thần cho các thành viên. Các tuyển thủ tập huấn ở đợt tập trung này gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Đức, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa.

3 tuyển thủ Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy và Quản Trọng Nghĩa đang thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc ở Hà Tĩnh (bế mạc ngày 2-11) sẽ hội quân muộn sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng đội bóng chủ quản.

Trong giai đoạn tập trung làm nhiệm vụ chuyên môn đầu năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập luyện tại Đà Nẵng sau đó là Hà Nội. Thời điểm trên, HLV Trần Đình Tiền và các học trò tham dự giải AVC Champions League 2025, AVC Nations Cup 2025 và SEA V.League 2025. Tại giải SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đứng hạng 3 tại chặng thứ nhất và hạng nhì tại chặng thứ 2.

Ban huấn luyện cho biết chương trình tập huấn chuẩn bị SEA Games 33-2025 được xây dựng kỹ lưỡng và sau chu kỳ rèn luyện, 14 cầu thủ có phong độ tốt nhất sẽ được lựa chọn sang Thái Lan thi đấu. Môn bóng chuyền nam (trong nhà) SEA Games 33-2025 đã được Ban tổ chức bốc thăm với kết quả Bảng A: Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Lào. Bảng B: Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar.

MINH CHIẾN