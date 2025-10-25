Thất vọng với chế độ dinh dưỡng dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa lên kế hoạch tập trung giai đoạn nhằm chuẩn bị SEA Games 33-2025 từ ngày 25-10, nhưng đã nảy sinh khúc mắc và gây thất vọng về quy định chế độ dinh dưỡng không giống ai của Cục TDTT Việt Nam trong dịp tập huấn này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có quyết định tập huấn từ ngày 25-10 tại Quảng Ninh. Ảnh: AVC

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 được Cục TDTT Việt Nam ban hành ngày 24-10.

Danh sách gồm 20 tuyển thủ Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Điều gây sốc và khiến nhiều người thất vọng chính là quyết định chỉ thực hiện cho 16 thành viên (trong đó có 4 HLV của Ban huấn luyện) được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù là 480.000 đồng/người/ngày. Có 8 thành viên khác (đều là tuyển thủ quốc gia) không được hưởng chế độ dinh dưỡng nêu trên. Tức là, những vận động viên này chỉ được hưởng mức 320.000 đồng/người/ngày theo quy định về chế độ dinh dưỡng dành cho VĐV trong quá trình tập luyện (!?).

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chia sẻ: “Đây là đợt tập trung quan trọng. Tuy nhiên, quyết định của đội tuyển lần này cần phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tinh thần tốt nhất cho VĐV và có thể sẽ bổ sung thêm cầu thủ hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày so với danh sách ban đầu”.

Đem câu hỏi đối với những người có trách nhiệm của ngành thể thao, lời lý giải được đưa ra rằng: “Sau khi có quyết định thành lập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 20 cầu thủ hiện tại, chúng tôi có nắm bắt thông tin và yêu cầu bộ môn bóng chuyền và Ban huấn luyện làm việc để rà soát lực lượng cầu thủ hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định khi chuẩn bị thi đấu. Chúng ta phải hiểu rằng đội tuyển bóng chuyền là một tập thể và cũng cần sự cạnh tranh giữa người dự bị với người có vị trí chính thức. Danh sách sẽ rà soát để chế độ dinh dưỡng được đảm bảo giúp cầu thủ tập luyện tốt nhất”.

“Hiện tại, ngành thể thao Việt Nam tính toán lực lượng chuẩn bị SEA Games 33-2025 tại các đội tuyển quốc gia. Chủ trương được đưa ra là rà soát kỹ các VĐV nằm trong danh sách chính thức tham dự SEA Games 33-2025 để được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù 480.000 đồng/người/ngày theo Thông tư 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành năm 2020, Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV thể thao thành tích cao, VĐV thể thao thành tích cao. Tất cả các đội tuyển quốc gia đều thực hiện điều này, không riêng đội tuyển bóng chuyền. Từng đội tuyển thể thao quốc gia xây dựng lực lượng chi tiết tập huấn khi quyết định danh sách chuẩn bị SEA Games 33-2025”, đại diện ngành TDTT cho biết thêm.

Tuy nhiên, đối với giới chuyên môn, việc có sự phân biệt đối xử khác nhau về chế độ dinh dưỡng giữa các tuyển thủ trong cùng đội tuyển quốc gia, đặc biệt ở môn bóng chuyền có thể dẫn đến tâm lý bất ổn của các tuyển thủ trong quá trình tập luyện, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội tuyển, ở đây, là mục tiêu tranh chấp tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử các làng tham dự SEA Games.



Chưa kể, các CLB có VĐV được triệu tập lên đội tuyển sẽ cảm nhận và hành xử ra sao khi chứng kiến cảnh VĐV của mình bị phân biệt đối xử rất thiếu tôn trọng như vậy?

Theo quy định của SEA Games 33-2025, các đội tuyển bóng chuyền (trong nhà) được đăng ký tối đa 14 cầu thủ chính thức tham dự. Trước đó, trong tháng 9-2025, Cục TDTT Việt Nam và từng đội tuyển thể thao quốc gia, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia rà soát lực lượng lần cuối và chọn người đăng ký làm thẻ tham dự với chủ nhà Thái Lan. Việc đăng ký này được Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan quy định trong điều lệ tổ chức gồm lực lượng VĐV dự bị và VĐV chính thức.

MINH CHIẾN