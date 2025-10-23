Chủ công Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Đức trở lại tuyển bóng chuyền nam chuẩn bị SEA Games 33

Nhiều gương mặt quen thuộc góp mặt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại đợt tập trung chuẩn bị SEA Games 33-2205. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Đầy đủ anh tài

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại giai đoạn 2 năm 2025 chính thức được thành lập. HLV trưởng Trần Đình Tiền và các cộng sự đã lựa chọn 18 gương mặt tập luyện chuyên môn gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Đức, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy và Quản Trọng Nghĩa.

Trong số này, chủ công Trần Anh Tú trở lại đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau thời gian vắng mặt. Tay đập từng tham gia một số đợt tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nam năm 2023. Tuy nhiên, với phong độ tốt tại giải vô địch quốc gia 2025, ban huấn luyện đã trao cơ hội cho Trần Anh Tú trở lại đội tuyển lần này. Nếu thể hiện tốt chuyên môn ở đợt tập huấn quyết định này, Trần Anh Tú hoàn toàn đủ khả năng có 1 suất tham dự SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của chủ công Nguyễn Xuân Đức. Tay đập từng được tập trung tại giai đoạn đầu tiên năm nay. Tuy nhiên, Xuân Đức đã xin rút lui thời điểm trên do gặp chấn thương. Bây giờ, với phong độ tốt tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia, Xuân Đức tiếp tục góp mặt đội tuyển quốc gia.

Chủ công Trần Anh Tú đã thi đấu hiệu quả tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VFV

So với lực lượng từng tập trung tại giai đoạn đầu, lần này đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không còn các gương mặt như phụ công Chế Quốc Lô Vít, chủ công Phạm Xuân Sinh và chuyền 2 Phạm Thoại Khương.

18 cầu thủ tập trung lần này là những người đã thể hiện phong độ cao tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 và HLV trưởng Trần Đình Tiền tin tưởng họ tiếp tục giữ vững phong độ bước vào tập huấn quan trọng.

Thận trọng trước các đối thủ

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ rút gọn danh sách 14 cầu thủ sau đợt tập huấn, sau đó sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Chỉ tiêu dành cho đội tuyển bóng chuyền nam tại SEA Games 33-2025 là phấn đấu giành huy chương.

Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trước khi sang Thái Lan. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Trong 2 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất là SEA Games 31 và 32, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đều giành được huy chương. Chúng ta có HCB tại SEA Games 31 và HCĐ tại SEA Games 32. Môn bóng chuyền nam (trong nhà) của SEA Games 33-2025 có 7 đội tuyển tham dự và đã được bốc thăm bảng đấu. Trên lý thuyết, các đội đều có cơ hội giành thành tích cao nhất tại Đại hội lần này. Tuy nhiên với thực tế chuyên môn, cuộc cạnh tranh thành tích cao nhất sẽ không ngoài các đội bóng gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia (đương kim vô địch), Việt Nam, Philippines, Campuchia và Myanmar.

2 chặng đấu giải SEA V.League 2025 là nhiệm vụ quốc tế gần nhất mà đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự. Sau giải trên, HLV trưởng Trần Đình Tiền từng bày tỏ rằng mỗi đội bóng đều có sự chuẩn bị lực lượng quan trọng. Không riêng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, các đội đều rất thận trọng chuyên môn.

Cầu thủ Việt Nam sẽ có 1 tháng rưỡi tập trung chuyên môn để sẵn sàng đạt điểm rơi phong độ, sang Thái Lan thi đấu trong tháng 12. Tới lúc đó, ông Tiền và ban huấn luyện sẽ chọn ra 14 gương mặt ưng ý nhất của mình.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 25-10. Dự kiến trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ có chương trình tập dã ngoại để tăng cường thể lực và chuyên môn.

Tại đợt tập trung chuẩn bị SEA Games 33-2025 của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, phụ công Phạm Thanh Tùng lần đầu có mặt. Đây là cầu thủ của đội Thể Công Tân Cảng vừa giành ngôi á quân giải vô địch quốc gia 2025.

MINH CHIẾN