Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến tập huấn tại Quảng Ninh

Dự kiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn chuyên môn tại Quảng Ninh ở giai đoạn chuẩn bị trước SEA Games 33-2025.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò dự kiến tập huấn tại Quảng Ninh thời gian tới. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Theo tìm hiểu của SGGP, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ xem xét đề xuất của ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam qua đó gần như chấp thuận chọn điểm tập huấn tại Quảng Ninh ở thời gian sắp tới.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của giai đoạn thứ 2 năm 2025 chưa thành lập. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc và ban huấn luyện sẽ lựa chọn cầu thủ phù hợp để tập trung đội tuyển quốc gia. Đây là giai đoạn tập trung quan trọng để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng học trò hướng tới SEA Games 33-2025.

Tại đợt tập trung thứ nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng tập luyện ở Quảng Ninh. Sau đó, đội có thời gian tập tại Đông Anh (Hà Nội), Tam Đảo (Phú Thọ) trước khi đến Ninh Bình.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng kế hoạch tập huấn nước ngoài (có thể tại Nhật Bản) cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong giai đoạn thứ 2. Tuy nhiên, vướng mắc vẫn chưa được giải quyết do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa chọn được điểm tập luyện phù hợp. Theo tính toán của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, điểm tập huấn sẽ cần phù hợp thời tiết như tại Thái Lan để cầu thủ thích nghi tránh bị ảnh hưởng sức khỏe khi thi đấu SEA Games 33-2025.

Tại đợt tập trung thứ nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự các giải quốc tế gồm AVC Nations Cup, VTV Cup, Shanghai Future Stars, giải vô địch thế giới, SEA V.League.

MINH CHIẾN