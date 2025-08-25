Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng so tài với đội tuyển Đức

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết cầu thủ đã chuẩn bị với tinh thần tự tin nhất sẵn sàng cho trận đấu gặp đội Đức.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đội Đức vào chiều tối ngày 25-8. Ảnh: FIVB

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập luyện ngày 24-8 trước khi thi đấu lượt trận thứ 2 tại Bảng G gặp đội tuyển Đức ngày 25-8. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết biết sau trận đấu với Ba Lan, toàn đội rút thêm kinh nghiệm và nỗ lực tập luyện chuẩn bị chuyên môn. “Đội tuyển Đức là đội bóng ở tốp đầu thế giới. Họ có nhiều cầu thủ tấn công tốt nên chúng tôi phải cố gắng không được sai sót ở phòng thủ”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi. Ban huấn luyện cũng cho biết 13 tuyển thủ Việt Nam có sức khỏe tốt, không ai gặp chấn thương.

Trong trận đầu tiên gặp Ba Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bố trí đội hình ra sân gồm Vi Thị Như Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang (libero).

Trên bảng xếp hạng thế giới đội tuyển Đức có vị trí 11 còn đội tuyển Việt Nam là 22. Đây là lần đầu tiên 2 đội tuyển gặp nhau trong giải chính thức ở cấp độ thế giới. Đội tuyển Đức đang sở hữu cầu thủ có chuyên môn tốt nhất là Lina Alsmeier. Đội bóng này từng giành hạng ba giải vô địch châu Âu nưam 2023.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội Đức diễn ra lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam. Liên đoàn bóng chuyền thế giới có thực hiện sản xuất tín hiệu trực tiếp trận đấu và phát trên kênh tại mạng xã hội. Tuy nhiên, người xem phải đóng phí mới được theo dõi trực tiếp. Trận đấu này không phát trực tiếp trên các kênh truyền hình ở Việt Nam.

Trận đấu còn lại của Bảng G giữ Kenya và Ba Lan diễn ra lúc 20 giờ 30.

MINH CHIẾN