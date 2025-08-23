Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đáng tiếc đội Ba Lan ở trận khởi đầu giải thế giới 2025

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực. Ảnh: FIVB

Tối ngày 23-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên giải vô địch thế giới trước đội Ba Lan.

Nắm bắt đây là đối thủ mạnh, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sân đội hình tốt nhất với các tay đập tấn công có ưu thế là Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh. Chúng ta chơi tự tin và làm nên bất ngờ với chiến thắng 25/23 tại ván đầu tiên. Đây là một trong những kết quả có giá trị của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi giành điểm thắng trước đội bóng hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, ở các ván đấu tiếp theo, đội nữ Ba Lan lấy lại thế trận để thắng lại chúng ta với các tỷ số 25/10, 25/12, 25/22. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội Ba Lan. Về toàn diện, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu với quyết tâm cao nhất và giành các điểm số hiệu quả. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết sau trận rằng tỷ số ván thắng đầu tiên là một trong những nỗ lực của tập thể đội bóng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận khởi đầu. Tuy nhiên, chúng ta giành được ván thắng đầu tiên đã ghi nhận cầu thủ nỗ lực để có kết quả cao nhất. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết hài lòng với kết quả thi đấu trong trận đầu tiên tại Phuket (Thái Lan).

MINH CHIẾN