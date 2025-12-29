Chủ công Vi Thị Như Quỳnh vẫn kịp tham dự vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026

Tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ kết thúc thi đấu tại Indonesia để kịp trở về Việt Nam vào cuối tháng 2-2026 từ đó tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026.

Vi Thị Như Quỳnh sẽ có sự thay đổi đội bóng ở giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông tin mới nhất, chủ công Vi Thị Như Quỳnh đã đạt được hợp đồng thi đấu cho đội bóng chuyền nữ Hà Nội. Thỏa thuận giữa các bên (cầu thủ, đội bóng) đảm bảo được yêu cầu của nhau, từ đó Vi Thị Như Quỳnh sẽ ra mắt đội bóng mới sau khi trở về từ Indonesia.

Hiện tại, Vi Thị Như Quỳnh đang thi đấu tại Indonesia. Tay đập này sẽ về nước vào cuối tháng 2-2026. Sau đó, dự kiến cô tiếp tục hội quân với đội nữ Hà Nội. Việc kịp về nước trước vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sẽ tạo cơ hội cho tuyển thủ quốc gia này thi đấu giải đấu vào năm tới. Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ của Quảng Ninh ở năm 2025 tuy nhiên cô được đội bóng cho đội Ngân hàng Công Thương tăng cường thi đấu giải vô địch quốc gia. Kết thúc giải vô địch quốc gia 2025, đội Ngân hàng Công Thương có hạng 4. Trong khi đó, đội Quảng Ninh đã vào chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 nhưng có ngôi á quân (thua đội Hà Nội) do vậy mất cơ hội thăng hạng.

Hợp đồng của Vi Thị Như Quỳnh với đội Quảng Ninh kết thúc vào cuối tháng 12-2025. Dù ưu tiên đội bóng cũ, tuy nhiên, để phát triển sự nghiệp tốt hơn, Vi Thị Như Quỳnh chấp nhận chia tay Quảng Ninh để tìm nơi mới. Đội nữ Hà Nội đã là điểm lựa chọn của Vi Thị Như Quỳnh.

Trước khi tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025, Trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm đào tạo Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội) đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội – ông Bùi Đình Lợi đã chia sẻ mục tiêu chuyên môn dành cho bóng chuyền nữ thủ đô. Theo đó, đội bóng hướng đến mục tiêu đứng trong top 3 đội dẫn đầu tại giải quốc gia ở các năm tới. Chính vì vậy, đội nữ Hà Nội đang là một trong những đội gia tăng chuyển nhượng cầu thủ vào lúc này.

Vi Thị Như Quỳnh là chủ công đã tham dự đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại các giải đấu quốc tế năm 2025. Tay đập này từng góp mặt giải vô địch thế giới 2025. Ở SEA Games 33-2025, Vi Thị Như Quỳnh thường xuyên có mặt ra sân chính thức và cùng đồng đội đạt được HCB tại Thái Lan. Tay đập này được trưởng thành chuyên môn từ đào tạo cơ bản tuyến trẻ đội Ngân hàng Công Thương trước khi thi đấu bóng chuyền thành tích cao lúc này.

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 sẽ tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4-2026.

MINH CHIẾN