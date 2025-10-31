Vi Thị Như Quỳnh cùng đội Quảng Ninh sẽ gặp Hà Nội ở chung kết giải hạng A toàn quốc 2025

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh vẫn là gương mặt quan trọng nhất của đội nữ Quảng Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai trận bán kết nội dung nữ của giải đấu đã diễn ra tối ngày tranh tài 31-10 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh và không có nhiều bất ngờ xảy ra.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Bình (Hà Nội) đã ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất trước đối thủ Thái Nguyên tại trận bán kết sớm. Với các gương mặt có chuyên môn tốt như Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo cùng chủ công ngoại binh Adora Anae, đội nữ Hà Nội đã chơi hiệu quả trong các miếng phối hợp chiến thuật để giành điểm số. Bên kia mành lưới, dù không tăng cường ngoại binh, đội nữ Thái Nguyên vẫn đưa ra không ít tình huống tấn công làm hàng chắn đội nữ Hà Nội phải lúng túng phòng thủ.

Tuy nhiên, đội nữ Hà Nội vẫn giữ được sự bình tĩnh để vượt lên vào thời điểm quan trọng. Kết thúc trận bán kết, đội Hà Nội thắng 3-0 925/20, 25/23, 25/17).

Trận bán kết thứ 2 của nội dung nữ chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt giữa Quảng Ninh và Bắc Ninh. Cả 2 đội bóng cùng có ngoại binh trong đội hình tuy nhiên các mũi đánh nội binh vẫn là người quyết định điểm số quan trọng.

Trong đó, chủ công Vi Thị Như Quỳnh giữ vai trò thủ lĩnh của Quảng Ninh đưa các đồng đội giành chiến thắng thuyết phục. Tại ván đầu, Quảng Ninh vượt lên với tỷ số 25/23. Ván thứ 2, đội bóng đất mỏ để thua 16/25 do đó trận đấu trở lại thế cân bằng. Dẫu vậy tại các ván thứ 3 và thứ 4, cầu thủ Quảng Ninh đã thực hiện tốt các tình huống phối hợp tấn công để giành chiến thắng 25/18 và 25/18. Vượt qua đối thủ Bắc Ninh 3-1 tại bán kết, đội Quảng Ninh giành quyền vào chung kết giải năm nay.

Như vậy, trận chung kết nội dung nữ giải hạng A toàn quốc 2025 sẽ là cuộc so tài giữa Hà Nội và Quảng Ninh. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 1-11. Đội chiến thắng sẽ có suất thăng hạng giải vô địch quốc gia 2026.

MINH CHIẾN