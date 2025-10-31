Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc ngày 31-10

Các trận đấu bán kết của giải sẽ tổ chức hôm nay 31-10, từ đó giới chuyên môn sẽ tìm ra 2 đội nam và 2 đội nữ xuất sắc nhất tham dự chung kết.

Đội nữ Hà Nội (áo trắng) sẽ thi đấu bán kết trong ngày 31-10 để tìm tấm vé vào chung kết giải năm nay. Ảnh: VFV

Ngày 31-10 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh, các trận bán kết nội dung nam và nữ của vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 sẽ diễn ra. Đây là cuộc đấu quyết định để từng đội bóng đặt tham vọng tranh suất thăng hạng như nam Hà Tĩnh, VLXD Bình Dương hay nữ Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh… hiện thực cơ hội của mình.

Đội chủ nhà Hà Tĩnh sẽ đối đầu với đối thủ VLXD Bình Dương để tìm chiến thắng như mục tiêu đề ra. Dù vậy, giới chuyên môn dự báo cả 2 đội đều có cơ hội ngang nhau. Bên phía Hà Tĩnh, các cầu thủ Trần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương vẫn là mũi đánh chủ chốt của đội chủ nhà trong khi VLXD Bình Dương có chủ công tuyển thủ quốc gia Dương Văn Tiên.

Trong khi đó, đội nam TPHCM sẽ thi đấu trận bán kết sớm nhất của ngày thi đấu với đối thủ Vĩnh Long. Hai đội bóng đều hiểu rõ nhau về lối chơi và chắc chắn không bên nào muốn bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, đội Vĩnh Long được đánh giá có phần nhỉnh hơn chuyên môn khi đang sở hữu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quốc Duy. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng mới là điều quyết định.

Với nội dung nữ, 2 trận bán kết đều là những cuộc đấu cân tài cân sức. Quảng Ninh sẽ gặp Bắc Ninh để tranh vé vào bán kết. Đây là 2 đội bóng có lực lượng cầu thủ đồng đều, cùng sở hữu ngoại binh và cùng khát khao thăng hạng. Vậy nhưng, chỉ đội bóng xuất sắc nhất giành chiến thắng mới có suất bán kết. Tại trận đấu còn lại, đội Hà Nội sẽ gặp Thái Nguyên. Hiện tại, đội Hà Nội đang là 1 trong những ứng cử viên vô địch nội dung nữ tại giải hạng A toàn quốc 2025.

Lịch thi đấu ngày 31-10:

14 giờ 00: TPHCM – Vĩnh Long (bán kết nam)

16 giờ 00: Hà Nội – Thái Nguyên (bán kết nữ)

18 giờ 00: Quảng Ninh – Bắc Ninh (bán kết nữ)

20 giờ 00: VLXD Bình Dương – Hà Tĩnh (bán kết nam)

MINH CHIẾN