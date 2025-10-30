Xác định các cặp bán kết nam, nữ của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Sau tối tranh tài ngày 30-10 tại Hà Tĩnh, giải đấu đã xác định các cặp bán kết nội dung nam và nữ của giải năm nay.

Đội nam Vĩnh Long giành quyền vào bán kết sau khi thắng Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động ở tứ kết. Ảnh: MINH MINH

Các trận tứ kết còn lại của giải đã diễn ra vào tối ngày 30-10. Sau khi kết thúc, Ban tổ chức cũng tìm ra được các cặp đấu bán kết nội dung nam và nữ.

Tại trận đấu muộn nhất trong ngày của nội dung nam, Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động đã thi đấu với Vĩnh Long. Mỗi đội bóng có một tâm thế riêng trong trận tứ kết này và từng HLV Hoàng Trường Sinh (Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động) và Lê Văn Triệu (Vĩnh Long) đều muốn học trò đạt kết quả tốt nhất. Diễn biến trên sân đã diễn ra cân bằng trong ván đầu nhưng Nguyễn Văn Quốc Duy và Thạch Sô Phane Na đã thi đấu mạnh mẽ giúp đội Vĩnh Long vượt lên thắng 25/15. Ván thứ 2, thế trận có sự cân bằng khi Quản Trọng Nghĩa cùng các tay đập Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động lấy lại tinh thần để thắng 25/23.

Tuy nhiên trong những ván còn lại, đội Vĩnh Long thể hiện bản lĩnh và phong độ tốt hơn qua đó giành chiến thắng tiếp tục với các kết quả 25/15 và 25/19. Giành chiến thắng 3-1 chung cuộc, đội nam Vĩnh Long giành suất cuối cùng vào bán kết nội dung nam giải năm nay.

Ban tổ chức cũng xác định các cặp đấu bán kết nội dung nam là VLXD Bình Dương – Hà Tĩnh và TPHCM – Vĩnh Long.

Trong ngày 30-10, lượt tứ kết nữ đã kết thúc với các kết quả Quảng Ninh 3-0 trẻ VTV Bình Điền Long An và Bắc Ninh 3-0 Hải Phòng.

Như vậy, nội dung nữ tại giải hạng A năm nay sẽ có 2 trận bán kết là Hà Nội – Thái Nguyên và Quảng Ninh – Bắc Ninh. Các trận đấu bán kết nam, nữ được tổ chức vào ngày 31-10.

MINH CHIẾN