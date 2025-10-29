Đội nam Hà Tĩnh và nữ Hà Nội giành quyền vào bán kết giải hạng A toàn quốc 2025

Các tay đập chủ nhà Hà Tĩnh đã chơi xuất sắc để vượt qua đối khủ khó chịu là đội Quân khu 3 để giành quyền góp mặt bán kết giải đấu.

Đội nữ Hà Nội đã chiến thắng tại tứ kết để có suất vào bán kết giải năm nay tại Hà Tĩnh. Ảnh: BCHN

Các trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 đã diễn ra vào tối ngày 29-10 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh.

Đông đảo khán giả có mặt tại đây đều tập trung cổ vũ cho trận tứ kết tâm điểm giữa đội chủ nhà Hà Tĩnh cùng Quân khu 3. Với quyết tâm phải giành chiến thắng để vào bán kết, HLV Trần Đăng Thành (Hà Tĩnh) tiếp tục đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Trong đó, chuyền hai Minh Chiến là người giữ nhịp độ phối hợp chiến thuật cho các tay đập chủ nhà. Khi bóng từ cầu thủ này đưa vào tầm bật đà, lần lượt chủ công Đức Hạnh, đối chuyền Văn Phương và ngoại binh Assanaphan tìm cách hiện thực các quả đập bằng điểm số chính xác.

Đội nam Hà Tĩnh đã giành quyền vào bán kết với chiến thắng trước Quân khu 3. Ảnh: VFV

Bên kia mành lưới, cầu thủ Quân khu 3 tổ chức bám chắn và phối hợp tấn công có ý đồ rõ ràng khiến hàng chắn của Hà Tĩnh phải vất vả phòng thủ. Dù vậy, cầu thủ Hà Tĩnh vẫn có sự nhỉnh hơn về chuyên môn nên giành chiến thắng 3-0 (25/22, 25/20, 25/21). Chiến thắng giúp đội Hà Tĩnh giành quyền vào bán kết.

Cùng buổi tối ngày 29-10, đội nữ Hà Nội giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Phú Thọ bằng tỷ số điểm 25/12, 25/8, 25/6. Thắng lợi cách biệt đã giúp đội bóng thủ đô giành quyền vào bán kết giải năm nay. Mục tiêu hàng đầu của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Bình (Hà Nội) là vào chung kết và giành quyền thăng hạng lên dự giải vô địch quốc gia 2026.

Tại trận tứ kết khác, đội nữ Thái Nguyên thắng 3-2 trẻ Binh chủng Thông tin để giành quyền vào bán kết. Dù không có chủ công Đặng Thị Hồng lần này nhưng đội nữ Thái Nguyên vẫn thể hiện được phong độ qua đó trở thành 1 trong 4 đội nữ mạnh nhất giải hạng A toàn quốc 2025.

MINH CHIẾN