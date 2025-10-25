Chủ công Vị Thị Như Quỳnh hội quân muộn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chưa đủ quân số tập trung thời điểm hiện tại do một số gương mặt thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025.

Vi Thị Như Quỳnh sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia sau khi kết thúc thi đấu tại Hà Tĩnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo lịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập trung tại Quảng Ninh từ ngày 25-10. Tuy nhiên, ban huấn luyện sẽ lùi thời gian lại 1 ngày để cầu thủ có thể di chuyển tới Quảng Ninh. Dự kiến vào đầu tuần tới, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập chuyên môn.

Hiện tại, 5 tuyển thủ chưa thể hội quân cùng đội tuyển do bận thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 là Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Vi Thị Yến Nhi, Phạm Quỳnh Hương. Trong đó, chủ công Vi Thị Như Quỳnh là 1 trong những gương mặt quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn, thi đấu chuyên môn từ đầu năm 2025. Lúc này, Vi Thị Như Quỳnh đang thi đấu cho đội nữ Quảng Ninh để tìm cơ hội giành suất thăng hạng.

Dự kiến sau SEA Games 33-2025, Vi Thị Như Quỳnh sẽ sang Indonesia thi đấu trong màu áo đội Yogya Falcons.

Chương trình tập huấn, thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kéo dài tới ngày 20-12 với nhiệm vụ quan trọng SEA Games 33-2025. Tại đợt tập trung HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt gọi 20 tuyển thủ tập huấn gồm Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo Lê Thùy Linh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh.

Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 sẽ bế mạc tại Hà Tĩnh vào ngày 2-11. Ngoài 5 tuyển thủ kể trên, HLV Nguyễn Trọng Linh (Binh chủng Thông tin) cũng đang chỉ đạo thi đấu tại Hà Tĩnh nên sẽ hội quân cùng đội tuyển sau khi kết thúc giải.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung với ban huấn luyện gồm HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Ngọc Dũng.

MINH CHIẾN