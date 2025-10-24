Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung với 20 tuyển thủ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức thành lập để hướng tới tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu tập huấn từ ngày 25-10. Ảnh: VFV

Vắng mặt Bích Tuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức được thành lập ngày 24-10. Từ ngày 25-10, các tuyển thủ bước vào chương trình tập huấn tại Quảng Ninh.

Cục TDTT Việt Nam đã chấp thuận đề xuất lực lượng VĐV của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và ban huấn luyện qua đó xác định 20 tuyển thủ tại đợt tập trung gồm: Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Với danh sách này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không có cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền. Tại giai đoạn tập huấn đầu năm 2025, Bích Tuyền là thành viên chủ lực trong đội hình của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt để giành ngôi vô địch AVC Nations Cup, á quân VTV Cup và hạng nhì chặng 1, vô địch chặng 2 giải SEA V.League 2025. Tuy nhiên, cầu thủ này xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước khi giải vô địch thế giới khởi tranh cũng như không thi đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025. Vì vậy, ban huấn luyện không thể có cơ sở chuyên môn tiếp tục tập trung Bích Tuyền.

Phụ công Lê Như Anh (10) lần đầu tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

So với giai đoạn tập huấn làm nhiệm vụ quốc tế đầu năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi lực lượng đáng kể. Đáng chú ý, đội tuyển đón chào sự trở lại của nhiều gương mặt kỳ cựu trước đây như Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân và Lưu Thị Huệ. Ngoài ra, các gương mặt lần đầu tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Lê Như Anh, Hoàng Hồng Hanh và Lê Thúy Linh, Phạm Quỳnh Hương.

20 người chọn 12 cầu thủ chính thức

20 cầu thủ tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ giai đoạn thứ 2 chưa phải những người chắc chắn tham dự SEA Games 33-2025. Sau đợt tập huấn chuyên môn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ rút gọn danh sách còn 14 người chính thức sang Thái Lan thi đấu vào tháng 12. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng chia sẻ rằng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chọn ra thành viên đảm bảo phong độ tốt nhất.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chọn lực lượng tốt nhất tham dự SEA Games 33-2025 sau chương trình tập huấn. Ảnh: MINH CHIẾN

Trên thực tế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn 2 cầu thủ chưa có mặt do vướng thi đấu tại Nhật Bản là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy. Qua tìm hiểu, từng người đang có phong độ ổn định nên gần như chắc chắn sẽ có suất góp mặt SEA Games 33-2025.

Vì vậy có thể hiểu, Ban huấn luyện sẽ chọn 12 cầu thủ trong thành phần 20 người tập huấn sắp tới để có bộ khung cuối cùng tham dự SEA Games 33-2025. Phong độ của giai đoạn tập huấn sẽ quyết định tấm vé tham dự SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng chia sẻ rằng đội tuyển cần một số chương trình thi đấu xen kẽ chương trình tập luyện mới có sự điều chỉnh tốt nhất. Trước mắt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tính toán chương trình chuyên môn phù hợp nhằm có đợt tập huấn nước ngoài hoặc tập huấn dã ngoại nâng cao tinh thần cho VĐV.

Theo chương trình tập huấn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện chuẩn bị chuyên môn và thi đấu nhiệm vụ SEA Games 33-2025 từ ngày 20-5 tới 20-12.

MINH CHIẾN