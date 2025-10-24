Đội trưởng Quản Trọng Nghĩa hội quân muộn cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam

Chủ công Quản Trọng Nghĩa chưa kịp hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nam theo thời gian tập huấn từ ngày 25-10.

Quản Trọng Nghĩa đang thi đấu cùng đội Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 ở Hà Tĩnh. Ảnh: MINH CHIẾN

Chủ công Quản Trọng Nghĩa đang tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc tại Hà Tĩnh. Cầu thủ thi đấu cùng đội bóng chủ quản Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động. Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc kéo dài đến hết ngày 2-11. Do vậy, tay đập này chưa kịp hội quân vào ngày 25-10.

Quản Trọng Nghĩa là 1 trong 18 cầu thủ được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025 tại điểm tập luyện ở Bắc Ninh. Trong mùa giải 2025, tay đập này đã thi đấu cùng đội Công an TPHCM tại giải vô địch quốc gia và giành vị trí hạng 3.

Ở đợt tập trung đầu tiên trong năm 2025 của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, Quản Trọng Nghĩa là cầu thủ quan trọng góp mặt với vai trò đội trưởng. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tham dự Cúp các câu lạc bộ nam châu Á, AVC Nations Cup 2025 và SEA V.League 2025. Trong các giải đấu này, Quản Trọng Nghĩa giữ được vai trò chủ lực trên sân khi là người giải quyết khâu chuyền bóng bước 1 của đội bóng.

Ngoài Quản Trọng Nghĩa, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng có Nguyễn Văn Quốc Duy và Dương Văn Tiên hội quân muộn. Hai tuyển thủ này cũng tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 đang tranh tài tại Hà Tĩnh. Quốc Duy thi đấu cho đội Vĩnh Long còn Văn Tiên khoác áo đội VLXD Bình Dương.

Trước mắt, danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn 18 tuyển thủ gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Đức, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa. Trong đó, 3 tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy và Cao Đức Hoàng đã giành các danh hiệu cá nhân xuất sắc tại giải vô địch quốc gia 2025.

MINH CHIẾN