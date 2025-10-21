Bóng chuyền nam Việt Nam kỳ vọng đổi màu huy chương tại SEA Games 33

Chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là phấn đấu giành huy chương SEA Games 33-2025 nhưng chắc chắn người làm chuyên môn vẫn kỳ vọng một kết quả cao hơn thế.

Bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan đã nhiều lần đụng độ ở các giải đấu tại Đông Nam Á. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thiếu khát vọng chinh phục SEA Games 33-2025. Ở kết quả bốc thăm của Ban tổ chức SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp các đội Thái Lan (chủ nhà), Singapore và Lào tại Bảng A trong khi Bảng B có đương kim vô địch Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar.

8 đội bóng chuyền nam tham dự SEA Games 33-2025 đều hướng đến mục tiêu chinh phục thành tích cao nhất. HLV trưởng Trần Đình Tiền của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từng bày tỏ khi cầu thủ thi đấu giải SEA V.League 2025: “Đây là cuộc đấu quan trọng có giá trị chuyên môn để từng VĐV rút kinh nghiệm. Nhưng chúng ta cũng thấy, mỗi đội tuyển đều có sự rà soát lực lượng để nắm bắt đối thủ. Chúng ta cũng biết thêm các đội bạn đang chuẩn bị SEA Games 33-2025 như thế nào”.

Về lý thuyết 5 đội tuyển bóng chuyền nam hàng đầu Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia và Philippines được cơ hội đọ sức cùng nhau trong 2 chặng đấu giải SEA V.League 2025 nên hiểu một phần chuyên môn các đối thủ. Về thực tế, các đội tiếp tục rút kinh nghiệm từ giải đấu trên. Vào lúc này, từng đội (trong đó có Việt Nam) sẽ điều chỉnh cho các trận đấu chính thức ở SEA Games 33-2025.

Trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có 3 lần đứng gần cơ hội giành HCV khi vào chung kết SEA Games năm 2007, SEA Games năm 2015 và SEA Games năm 2022 tại Việt Nam. Trong 3 lần đó, chúng ta đều thua trận đáng tiếc. Vào lúc này, không riêng HLV trưởng Trần Đình Tiền, các tuyển thủ từng được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam vào đầu năm 2025 rất kỳ vọng đổi màu huy chương tại SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, chúng ta đã thắng đội Thái Lan 3-0 để giành HCĐ. Trong các trận đấu tại 2 chặng SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng vượt qua đội Thái Lan.

“Đội Thái Lan có sự cổ vũ của khán giả nhà, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên đây chắc chắn là ứng cử viên ngôi vô địch SEA Games 33-2025. Chúng tôi rất thận trọng chuẩn bị chuyên môn hướng đến kỳ thi đấu năm nay”, HLV Trần Đình Tiền từng bày tỏ. Ưu tiên hàng đầu của Ban huấn luyện là cầu thủ ra sân phải tập trung, thi đấu bằng tinh thần cao nhất. Giới chuyên môn đánh giá, cầu thủ nam Việt Nam đủ cơ hội tranh chấp với các đội Indonesia và Thái Lan hay Philippines, Campuchia. Yếu tố quyết định kết quả là sự tuân thủ kỷ luật chiến thuật được đề ra.

Cầu thủ Việt Nam sẽ phải tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng bởi chủ nhà Thái Lan có sức mạnh đáng kể tại SEA Games 33-2025. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Một số ý kiến đánh giá, đội tuyển nam Việt Nam vào bảng A “dễ thở” hơn so với Bảng B. Bảng đấu còn lại, các đội Philippines, Campuchia hay Indonesia hoặc Myanmar đều sở hữu các cầu thủ trình độ cao nên sự cạnh tranh giành 2 suất vào bán kết sẽ quyết liệt.

Môn bóng chuyền nam (trong nhà) SEA Games 33-2025 dự kiến thi đấu từ ngày 13-12 tới 19-12. Trước khi thi đấu, các đội sẽ họp kỹ thuật để quyết định danh sách 14 cầu thủ chính thức.

MINH CHIẾN