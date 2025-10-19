Đội tuyển chuyền nữ Việt Nam chung bảng với Indonesia tại SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 đã tiến hành bốc thăm để xác định các bảng đấu ngày 19-10.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu ở Bảng B của SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Ngày 19-10, Ban tổ chức SEA Games 33-2025 của Thái Lan đã tổ chức bốc thăm môn bóng chuyền trong nhà.

Theo đó, nội dung nam có 8 đội tham dự. Bảng A có Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam, Singapore và Lào. Bảng B gồm Indonesia (đương kim vô địch), Campuchia, Philippines và Myanmar.

Nội dung nữ có 7 đội tham dự. Bảng A gồm Thái Lan (chủ nhà, đương kim vô địch), Philippines và Singapore. Bảng B gồm Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Malaysia.

Như vậy, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ của chúng ta đã biết các đối thủ tại SEA Games 33-2025 vào tháng 12. Môn bóng chuyền (trong nhà) bắt đầu tổ chức từ ngày 10-12. Nội dung nữ sẽ tranh tài từ ngày 10 tới 15-12 còn nội dung nam dienx ra từ ngày 13 tới 19-12.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã biết đối thủ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vào chung kết nhưng thua đội Thái Lan nên nhận HCB trong khi đội tuyển nam giành HCĐ.

Năm nay, các đội bóng chuyền của Đông Nam Á đã có cơ hội thi đấu tại giải SEA V.League 2025. Ở giải đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đọ sức với Thái Lan, Philippines và Indonesia. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu với các đội Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Bóng chuyền là môn được khán giả Thái Lan cùng người hâm mộ tại Đông Nam Á quan tâm. Vì vậy ở Hội nghị truyền thông Truyền hình lần thứ nhất của SEA Games 33-2025, Ban tổ chức cho biết sẽ sản xuất tín hiệu trực tiếp các ngày thi đấu ở môn bóng chuyền.

MINH CHIẾN