Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội Biên Phòng bảo vệ thành công ngôi vô địch

Trận chung kết nội dung nam tại giải đấu năm nay đã diễn ra hấp dẫn và đội Biên Phòng MB tiếp tục thành công lên ngôi vô địch.

Trận chung kết nội dung nam đã diễn ra hấp dẫn tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Ảnh: MINH CHIẾN

“Đây là trận đấu hay, nhiều cảm xúc. Cầu thủ 2 bên đã cống hiến trận chung kết hấp dẫn cho người hâm mộ”, HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) chia sẻ sau trận chung kết vào tối ngày 15-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Vào mùa giải năm nay, đội Biên Phòng MB chỉ đặt mục tiêu lọt vào chung kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Trần Đình Tiền còn làm tốt hơn mục tiêu trên là giành ngôi vô địch.

Thực tế trên sân, cầu thủ 2 bên đã cống hiến những pha bóng đẹp nhất mang lại nhiều tình huống giằng co hấp dẫn. Ván đầu, các tay đập Thể Công Tân Cảng là những người chơi hiệu quả và vượt lên giành thắng lợi với tỷ số 25/21. Ván thứ 2, cuộc giằng co điểm số diễn ra căng thẳng khi cầu thủ 2 bên đều giành lợi thế trong các tình huống phát bóng tấn công. Tuy nhiên tại ván này, Biên Phòng MB đã vượt qua đối thủ với điểm số 31/29.

Từ đây, tinh thần cầu thủ Biên Phòng MB hưng phấn trở lại để giành chiến thắng 25/20 trong ván thứ 3. Tuy nhiên, cầu thủ Thể Công Tân Cảng chơi tốt trong ván 4 để chiến thắng 26/24. Trận đấu buộc phải bước vào ván 5 để quyết định kết quả cuối cùng. Trong ván này, các tay đập Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Thế Khải, Văn Duy… đã thể hiện bản lĩnh để vượt lên thắng 15/12.

Cầu thủ Biên Phòng MB đã vượt lên giành chiến thắng sau 5 ván đấu. Ảnh: VFV

Chung cuộc, đội Biên Phòng MB thắng Thể Công Tân Cảng 3-2, lên ngôi vô địch quốc gia năm nay. Đội bóng cũng chính thức bảo vệ tấm HCV từng có ở mùa giải năm ngoái. Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp đội Biên Phòng MB lọt vào trận chung kết và cũng là lần đầu tiên đội bóng này bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia.

HLV Trần Đình Tiền: Đây là chiến thắng nhiều cảm xúc Phóng viên: - Ông đánh giá thế nào về kết quả trận chung kết lần này? HLV Trần Đình Tiền: - Đây là trận đấu không dễ dàng của cả 2 đội. Chúng tôi đã bị dẫn trước nhưng sau đó tập trung lấy lại được tinh thần và giành chiến thắng chung cuộc. Đội bóng của chúng tôi có 3 lần liên tiếp vào chung kết giải quốc gia nhưng mỗi mùa giải đều có một ý nghĩa và trên hết cầu thủ đã thi đấu để lại nhiều cảm xúc. Năm nay giải thi đấu với thể thức mới nên tất cả các đội phải chuẩn bị chuyên môn rất kỹ lưỡng. Phóng viên: - Đây là lần đầu tiên 2 đội bóng của thể thao Quân đội gặp nhau tại trận chung kết, ông nhìn nhận thế nào về chiến thắng của Biên Phòng MB? HLV Trần Đình Tiền: - Đúng là lần đầu tiên 2 đội bóng gặp nhau tại trận chung kết. Vì thế, bất kể đội nào chiến thắng cũng xứng đáng. Chúng tôi là những người lính, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ được giao phó và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Phóng viên: - Ông đánh giá chất lượng giải đấu năm nay như thế nào? HLV Trần Đình Tiền: - Năm nay giải đấu diễn ra theo 2 giai đoạn. Tôi đánh giá giai đoạn thứ nhất sôi nổi hơn khi có nhiều khán giả cổ vũ. Trong giai đoạn 2, chất lượng ngoại binh không bằng giai đoạn thứ nhất. Về tổng thể, một số trận đấu tạo nên kịch tính tuy nhiên giải đấu cũng sẽ cần nhiều khán giả cổ vũ để cầu thủ có sự hưng phấn thi đấu tốt nhất. MINH CHIẾN (thực hiện)

MINH CHIẾN