Lịch thi đấu chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia ngày 15-10

Sau 1 ngày nghỉ, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 trở lại với các lượt trận cuối, trong đó có trận chung kết nam ở ngày 15-10.

Đội Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng MB sẽ đọ sức cùng nhau tại trận chung kết năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 15-10, trận đấu được chờ đợi nhất là chung kết nội dung nam giữa đội Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng. Lần đầu tiên sau các mùa giải quốc gia, 2 đội bóng áo lính gặp nhau tại trận chung kết để phân định vị trí nhất nhì.

Các HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) và HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) đều thận trọng cho trận đấu quyết định. Khán giả chắc chắn sẽ được xem cuộc so tài hấp dẫn này. Cơ hội chiến thắng của mỗi đội bóng là ngang bằng nhau. Năm 2024, đội Biên Phòng MB đã lên ngôi vô địch. Lần gần nhất đội Thể Công Tân Cảng vào chung kết là năm 2021.

Trong khi đó, giải vẫn còn các trận đấu của lượt xếp hạng. Ở nội dung nữ, Hóa chất Đức Giang lào cai gặp Thanh Hóa còn nội dung nam là Sanest Khánh Hòa gặp Đà Nẵng. Tuy nhiên các trận đấu không còn ý nghĩa về tranh suất trụ hạng mà chỉ để xác định thứ hạng cuối cùng.

Cùng trong ngày, đội Binh chủng Thông tin sẽ thi đấu với Ngân hàng Công Thương để tranh hạng 3 của mùa giải. Hai đội bóng đã nỗ lực thi đấu tại bán kết nhưng không có được chiến thắng nên chấp nhận cạnh tranh hạng 3.

Lịch thi đấu ngày 15-10:

12 giờ 00: Hóa chất Đức Giang lào cai – Thanh Hóa (nữ)

14 giờ 30: Sanest Khánh Hòa – Đà Nẵng (nam)

17 giờ 30: Binh chủng Thông tin – Ngân hàng Công Thương (nữ, hạng 3)

20 giờ 00: Biên Phòng MB – Thể Công Tân Cảng (nam, chung kết)

MINH CHIẾN