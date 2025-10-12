Bóng chuyền

Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia ngày 12-10

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ tổ chức các trận đấu bán kết đầu tiên vào tối ngày 12-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An rất quyết tâm để hoàn thành mục tiêu tại trận bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội nữ VTV Bình Điền Long An rất quyết tâm để hoàn thành mục tiêu tại trận bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu bước vào các trận bán kết để tìm ra những đội góp mặt chung kết giải năm nay. Trong trận bán kết đầu tiên nội dung nữ, Ngân hàng Công Thương sẽ gặp VTV Bình Điền Long An. Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An đang có sự chuẩn bị tối ưu các vị trí nhằm tìm cơ hội tiếp tục lọt vào chung kết giải năm nay. Trước trận chung kết, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tập luyện kỹ lưỡng để có phương án khắc chế các tay đập Ngân hàng Công Thương. Trong khi đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ Ngân hàng Công Thương cũng có khả năng lọt vào chung kết nếu giải quyết tốt các tình huống quyết định.

Với nội dung nam, đội Biên Phòng MB gặp chủ nhà Ninh Bình tại trận bán kết đầu tiên. Đây là 2 đội bóng đã hiểu nhau về lối chơi. Tuy nhiên ở bán kết, các đội đều chuẩn bị các phương án chiến thuật nhằm đạt kết quả tốt nhất. HLV Bùi Trung Thảo và các cầu thủ Ninh Bình có lợi thế được khán giả cổ vũ trên sân nhà. Ngược lại, HLV Trần Đình Tiền cùng cầu thủ Biên Phòng MB giữ được sự ổn định chuyên môn trong nhiều mùa bóng trở lại đây.

Ngoài 2 trận bán kết, giải còn diễn ra các trận đấu của lượt phân hạng và tranh suất trụ hạng. Trong đó, Hóa chất Đức Giang lào cai cặp Hưng Yên (nữ) còn Sanest Khánh Hòa gặp Tây Ninh. Hiện tại, cuộc đua trụ hạng cũng quyết liệt không kém những đội tranh vô địch ở nhóm đầu.

Lịch thi đấu ngày 12-10:

12 giờ 00: Hóa chất Đức Giang lào cai – Hưng Yên (nữ)

14 giờ 30: Sanest Khánh Hòa – Tây Ninh (nam)

17 giờ 30: VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương (nữ, bán kết)

20 giờ 00: Biên Phòng MB – Ninh Bình (nam, bán kết)

MINH CHIẾN

