Lịch thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ngày 8-10

Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu ngày 8-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày thi đấu tiếp theo của vòng 2 sẽ diễn ra từ trưa tới tối tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý trong ngày tranh tài, 2 đội đương kim vô địch quốc gia là nữ VTV Bình Điền Long An và nam Biên Phòng MB sẽ xuất trận. Các HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) cùng Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) đã chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng cho học trò sẵn sàng ra thi đấu.

Cũng tại ngày tranh tài, 2 đội chủ nhà gồm nam, nữ Ninh Bình sẽ ra sân. Người hâm mộ tập trung chú ý màn thể hiện của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng (nữ Ninh Bình) sau khi đội bóng quyết định không đăng ký cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền trong danh sách VĐV. Lần này, Bích Tuyền là săn sóc viên trong ban huấn luyện. Đối thủ của đội chủ nhà Ninh Bình sẽ là Binh chủng Thông tin. Đội nam Ninh Bình sẽ thi đấu trước Biên Phòng MB để tìm thêm điểm số quyết định cơ hội vào vòng chung kết.

Các đội nữ TPHCM, nam Tây Ninh, nam Hà Nội sẽ thi đấu tại ngày 8-10. Từng đội bóng hướng đến mục tiêu giành điểm số để tìm cơ hội trụ hạng do vậy đây là ngày thi đấu mang tính chất quyết định của họ.

Lịch thi đấu ngày 8-10:

12 giờ 00: TPHCM – VTV Bình Điền Long An (nữ)

14 giờ 30: Tây Ninh – Hà Nội (nam)

17 giờ 30: Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ)

20 giờ 00: Ninh Bình – Biên Phòng MB (nam)

MINH CHIẾN