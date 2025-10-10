Lịch thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia ngày 10-10

Hôm nay là này tranh tài cuối của các lượt trận vòng bảng giai đoạn 2 (vòng 2). Sau đó, ban tổ chức sẽ xác định các vị trí để tiến đến vòng chung kết và lượt đấu tranh vé trụ hạng.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận cuối trong ngày 10-10. Ảnh: VTVBDLA

Lượt trận cuối vòng bảng diễn ra 4 trận đấu. Trong đó, trận đấu được người hâm mộ chờ đợi là cuộc đọ sức giữa Công an TPHCM và Biên Phòng MB. Đây là 2 đội bóng đang dẫn đầu tại nội dung nam và cùng có suất tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, cuộc đấu giữa họ để xác định vị trí nhất, nhì chung cuộc sau vòng bảng.

Tại cuộc đọ sức gần nhất ở chung kết cúp Hùng Vương 2025, đội Biên Phòng MB đã thắng Công an TPHCM. Hiện tại, đội hình cả 2 đội đều sở hữu những cầu thủ hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam.

Nội dung nam còn trận đấu giữa Tây Ninh và Ninh Bình. Chủ nhà Ninh Bình buộc phải thắng mới có suất tham dự vòng chung kết. Hiện tại, HLV Bùi Trung Thảo và các cầu thủ đang tập trung để hoàn thành nhiệm vụ này. Trong khi đó, đội Tây Ninh chỉ còn mục tiêu trụ hạng nên sẽ nỗ lực chuẩn bị hướng tới vòng đấu này sau khi kết thúc thi đấu vòng bảng.

Trận đấu nội dung nữ giữa Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An vẫn còn giá trị đối với HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An). Nếu đội bóng này chiến thắng, họ có thể tranh chấp vị trí số 1 bảng nữ. Tại trận còn lại đội nữ Ninh Bình sẽ gặp TPHCM cũng là một cơ hội để HLV Thái Thanh Tùng và học trò tìm kết quả tốt nhất.

Lịch thi đấu ngày 10-10:

12 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (nữ)

14 giờ 30: Công an TPHCM – Biên Phòng MB (nam)

17 giờ 00: Ninh Bình – TPHCM (nữ)

20 giờ 00: Tây Ninh – Ninh Bình (nam)

MINH CHIẾN