Lịch thi đấu vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã ban hành lịch thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình trong tháng 10.

Các cầu thủ sẽ tham dự giai đoạn 2 giải đấu tại Ninh Bình vào tháng 10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thời điểm tổ chức các trận đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 là từ ngày 7.10 tới 16.10. Theo Điều lệ, mỗi đội bóng tiếp tục thi đấu 2 trận còn lại tại vòng bảng giai đoạn 2 trong các ngày từ 7-10 đến 10-10. Sau đó, Ban tổ chức xác định vị trí chính thức từ 1 tới 8 đối với nam và nữ để quyết định suất vào vòng chung kết. Các đội không góp mặt vòng chung kết sẽ dự lượt tranh vé trụ hạng.

Ngày khai mạc giai đoạn 2, 7-10, giải có 4 trận thi đấu gồm Sanest Khánh Hòa – Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM – Đà Nẵng (nam) và Ngân hàng Công Thương – Hưng Yên, Hóa chất Đức Giang lào cai –Thanh Hóa (nữ).

Ngày 12-10 sẽ tổ chức 2 trận bán kết đầu tiên (1 trận nội dung nam, 1 trận nữ). Ngày 13-10 tổ chức 2 trận bán kết còn lại (1 nam, 1 nữ). Ngày 15-10 sẽ thi đấu chung kết nam còn chung kết nữ diễn ra ngày 16-10.

Theo lịch, trận đấu sớm nhất được tổ chức lúc 12 giờ trưa và muộn nhất là 20 giờ trong mỗi ngày. Ban đầu, lịch thi đấu dự kiến từ ngày 10-10 đến 19-10. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền đã quyết định thay đổi lịch sớm hơn 3 ngày (từ 7-10 đến 16-10) và thông báo tới 16 đội.

Đội Công an TPHCM (đỏ) đang đứng đầu bảng nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An là đương kim vô địch nữ còn đội Biên Phòng MB là đương kim vô địch nam. Kết thúc giai đoạn thứ nhất năm nay, mỗi đội đã thi đấu 5 trận, đội Công an TPHCM (nam) và Ninh Bình (nữ) tạm dẫn đầu với kết quả toàn thắng.

Lịch thi đấu vòng bảng giai đoạn 2: Ngày 7-10 12h00 Ngân hàng Công Thương – Geleximco Hưng Yên (nữ) 14h30 Sanest Khánh Hòa – Thể Công Tân Cảng (nam) 17h00 Hóa chất Đức Giang lào cai – Thanh Hóa (nữ) 20h00 Công an TPHCM – Đà Nẵng (nam) Ngày 8-10 12h00 Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ) 14h30 Tây Ninh – Hà Nội (nam) 17h30 TPHCM – VTV Bình Điền Long An (nữ) 20h00 Ninh Bình – Biên Phòng MB (nam) Ngày 9-10 12h00 Ngân hàng Công Thương – Thanh Hóa (nữ) 14h30 Sanest Khánh Hòa – Đà Nẵng (nam) 17h30 Hưng Yên – Binh chủng Thông tin (nữ) 20h00 Thể Công Tân Cảng – Hà Nội (nam) Ngày 10-10 12h00 Hóa chất Đức Giang lào cai – VTV Bình Điền Long An (nữ) 14h30 Công an TPHCM – Biên Phòng MB (nam) 17h30 Ninh Bình – TPHCM (nữ) 20h00 Tây Ninh – Ninh Bình (nam)

MINH CHIẾN