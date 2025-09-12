Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lý giải vì sao không cho phép cầu thủ tham dự giải trong hệ thống

Ngày 12-9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thông tin chính thức trước truyền thông để lý giải tất cả sẽ tuân thủ theo quy định của FIVB.

Các cầu thủ luôn muốn được thi đấu cống hiến hết chuyên môn cho bóng chuyền. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin được ghi cụ thể liên quan tới nội dung kiểm tra tư cách VĐV tại các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV): “Ngày 11-9-2025, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khóa 7 đã tổ chức kỳ họp Ban chấp hành lần thứ 6. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, các ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khóa 7, đại diện các ban chuyên môn của Liên đoàn. Kết quả cuộc họp như sau:

Về việc kiểm tra tư cách VĐV tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế: Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các câu lạc bộ, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác.

Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026.

Các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT Việt Nam”.

Tại giải vô địch U21 thế giới 2025 vừa qua ở Indonesia (tháng 7-2025), sau 4 trận đấu tại vòng bảng, FIVB bất ngờ ra thông báo 1 cầu thủ của đội bóng chuyền U21 Việt Nam không đủ điều kiện tham dự giải. Trước đó, chúng ta đã đăng ký 12 tuyển thủ tham dự giải trên.

Sau khi có thông báo của FIVB, cầu thủ Đặng Thị Hồng đã không có tên trong danh sách tham dự các trận tiếp theo của đội U21 Việt Nam cho tới khi kết thúc giải.

MINH CHIẾN