Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tham khảo hướng dẫn của FIVB khi buộc phải kiểm tra VĐV

Đây là một trong những quyết định cụ thể được thống nhất tại phiên làm việc của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ngày 11-9.

Người hâm mộ Việt Nam luôn cổ vũ cho các cầu thủ bóng chuyền nữ thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: AVC

Trao đổi cùng SGGP, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Cuộc họp đã có nhiều nội dung được thảo luận để thống nhất. Trên hết, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tuân thủ các yêu cầu, quy định của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB”.

Theo sự khẳng định, từ năm 2026, việc kiểm tra giới tính VĐV tham gia nội dung nữ tại các giải chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được tiến hành nếu xảy ra trường hợp nghi vấn gặp khiếu nại chính thức. Việc này có thể diễn ra tại giải vô địch quốc gia và dự kiến được quy định trong Điều lệ giải đấu từ năm 2026. Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quyết định việc này.

Liên đoàn bóng chuyền sẽ gởi thông báo tới các đội bóng chuyền trong cả nước nhằm có sự hướng dẫn để nắm rõ quy định, tránh khúc mắc diễn ra nếu tranh cãi.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng cho biết dự kiến FIVB sẽ gởi văn bản tới Việt Nam trong tháng 9.2025 để thông tin và hướng dẫn từ đó hiểu cụ thể sẽ được yêu cầu kiểm tra giới tính VĐV trong trường hợp nào. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là thành viên của Liên đoàn bóng chuyền thế giới nên tuân thủ theo các hướng dẫn, thực hiện đúng quy trình.

Được biết, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ ban hành thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất để mọi người hiểu rõ nội dung việc sẽ kiểm tra giới tính VĐV tham gia nội dung nữ sau phiên họp ngày 11.9.

MINH CHIẾN