Liên đoàn bóng chuyền thế giới bất ngờ hủy kết quả thi đấu của đội trẻ Việt Nam tại giải U21 thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu theo phán quyết của FIVB. Ảnh: FIVB

FIVB ra thông báo chính thức vào khuya ngày 12-8 (theo giờ Việt Nam) việc hủy kết quả các trận tại vòng bảng của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025.

Thông báo ghi cụ thể: “Sau khi nhận được những lo ngại về việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ trẻ U21 thế giới FIVB 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định của mình.

Cuộc điều tra kết luận rằng cầu thủ được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023. Do đó, theo Điều 13.5.2 của luật và Điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật FIVB đã ra phán quyết hủy bỏ các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam mà cầu thủ đó tham gia và truất quyền thi đấu của cầu thủ đó khỏi sự kiện, có hiệu lực ngay lập tức.

Theo Điều 14.4 của Quy định kỷ luật và xem xét các tình tiết của vụ việc, Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng sau giải đấu”.

Thông báo của FIVB cũng nhấn mạnh khi thực hiện đánh giá thêm thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và cầu thủ sẽ được yêu cầu cung cấp các văn bản quy định. Ngoài ra, FIVB cho biết không đưa thêm bình luận vấn đề này khi việc xử lý đang diễn ra.

Tại Bảng A của giải bóng chuyền nữ trẻ U21 thế giới 2025 đang diễn ra ở Indonesia, chúng ta đã thắng 4 trận trước đội U21 Serbia, U21 Canada, U21 Indonesia, U21 Puerto Rico và thua 1 trận trước U21 Argentina để đứng nhì bảng. Với kết quả này, đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh lọt vào vòng 16 đội xuất sắc nhất. Tuy nhiên, với phán quyết của FIVB, đội bóng của chúng ta sẽ phải dự các lượt phân hạng mà không thi đấu vòng loại trực tiếp từ ngày 13-8.

Được biết tới đây, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ có thông báo chính thức về sự việc này. Trước đó tại trận đấu với đội U21 Puerto Rico, chúng ta vắng 2 tay đập chủ lực là Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh.

MINH CHIẾN