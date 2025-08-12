Đội tuyển Việt Nam xếp nhì bảng tại giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025

Cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam thi đấu xuất sắc để có vị trí nhì bảng sau các lượt đấu tại giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2. Ảnh: FIVB

Chiều 12-8 theo giờ địa phương tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã thi đấu trận cuối Bảng A gặp đối thủ U21 Puerto Rico. HLV Nguyễn Trọng Linh tập trung cho cầu thủ triển khai các miếng phối hợp đưa bóng ra hai biên để các tay đập Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương tấn công ghi điểm. Với sự tự tin của mình, họ đã là những tay đập thi đấu nổi bật trên sân.

Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-1 cho đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Tỷ số ván đấu lần lượt là 25/17, 25/21, 23/25, 25/22.

Cầu thủ trẻ Việt Nam vui mừng sau chiến thắng. Ảnh: FIVB

Tại trận này, chủ công trẻ Bùi Thị Ánh Thảo ghi điểm xuất sắc nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam với 18 điểm. Phạm Quỳnh Hương là người xuất sắc thứ hai, đạt 16 điểm.

Chiến thắng đã giúp đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam giữ vững vị trí nhì bảng sau các trận đã đấu. Chúng ta thi đấu 5 trận, giành 4 chiến thắng và thua 1 trận. Đội U21 Argentina giữ vị trí đứng đầu bảng này với thành tích toàn thắng. Tại bảng này, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh cùng đội U21 Argentina, U21 Serbia lọt vào vòng 16 đội xuất sắc nhất. Các đội sẽ tiếp tục thi đấu ngày 13-8 để tranh vé vào tứ kết của giải.

Lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch U21 trẻ thế giới nhưng để lại kết quả ngoài mong đợi sau vòng bảng. Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh cho biết mục tiêu trên hết là cầu thủ học hỏi, cọ xát tích lũy chuyên môn.

