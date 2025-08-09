Đội bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam cầm chắc vé vào vòng sau nhờ đánh bại đội U21 Canada

Cầu thủ trẻ Việt Nam đang chơi thăng hoa tại Indonesia. Ảnh: FIVB

Thêm một lần nữa, các tay đập đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam khiến đối thủ U21 Canada bị bất ngờ tại trận đấu tiếp theo trong chiều 9-8 ở Indonesia.

HLV Nguyễn Trọng Linh chưa vội mừng dù chúng ta đã có 2 chiến thắng đầu tay trước đó. Do thế, ban huấn luyện vẫn sử dụng các gương mặt đang có phong độ tốt nhất đưa ra sân đối đầu với U21 Canada như Đặng Thị Hồng, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Phương Quỳnh, Thùy Linh và chuyền 2 Khánh Huyền.

Trong ván đầu, các tay đập trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam chơi ổn định và phòng thủ tốt từ bắt bóng bước 1 nên tạo được các tình huống tấn công đa dạng. Ván này khép lại với chiến thắng 25/19 cho chúng ta. Ván thứ 2, cầu thủ U21 Canada sử dụng lợi thế chiều cao để thực hiện các pha đập bóng tấn công từ hai biên. Trước sự mạnh mẽ của đối thủ, chúng ta thua 24/26 tại ván này.

Chúng ta đã có 3 trận thắng tới lúc này. Ảnh: FIVB

Tuy nhiên, đó là những gì đội U21 Canada làm được. Trong các ván còn lại, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh là những người giữ thế trận hoàn toàn. Các tay đập Đặng Thị Hồng, Ngô Thị Bích Huệ chơi với tinh thần thoải mái đã thực hiện chính xác các pha tấn công để ghi điểm hiệu quả. Chúng ta vượt lên đối thủ tại ván 3 và ván 4 với tỷ số lần lượt là 25/19, 25/5. Đáng chú ý trong ván 4, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn trước đối thủ 15-0, sau đó mới bị mất điểm số đầu tiên và giành chiến thắng áp đảo.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 cho đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Hiện tại, chúng ta vẫn giữ vị trí số 1 tại Bảng A với 3 trận thắng nên chắc chắn giành suất vào vòng loại trực tiếp tiếp theo. Ngày 11-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đội U21 Argentina.

MINH CHIẾN