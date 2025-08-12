Bóng chuyền

U21 Việt Nam vẫn đăng ký Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh thi đấu bất chấp Ban tổ chức gây khó

2 tuyển thủ quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đang thi đấu tại giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025 vẫn được Ban huấn luyện đăng ký dự các trận tiếp theo.

Cầu thủ Đặng Thị Hồng là mũi đánh chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tại giải U21 thế giới đang diễn ra ở Indonesia. Ảnh: FIVB
Cầu thủ Đặng Thị Hồng là mũi đánh chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tại giải U21 thế giới đang diễn ra ở Indonesia. Ảnh: FIVB

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho SGGP biết ngày 12-8: “Ban tổ chức giải đấu có yêu cầu muốn kiểm tra hồ sơ VĐV của cầu thủ Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh. Chúng tôi tuân thủ yêu cầu, tuy nhiên đây là điều rất khó hiểu.

Bởi vì Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh đã tham gia thi đấu được đăng ký đúng quy định tại giải vô địch nữ trẻ U20 châu Á 2024. Tại giải nữ trẻ U21 thế giới 2025 ở Indonesia, các cầu thủ đã thi đấu những trận ban đầu của đội. Nếu có yêu cầu kiểm tra hồ sơ thì ngay tại cuộc họp kỹ thuật, ban tổ chức phải thông báo. Bây giờ, việc kiểm tra hồ sơ lại đưa ra. Chúng tôi đã có thư điện tử gởi ban chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB để nói rõ quan điểm và phải đảm bảo việc thi đấu đúng quy định đối với cầu thủ”.

Tại trận đấu vòng bảng của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam ngày 12-8 gặp U21 Puerto Rico, 2 cầu thủ Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh không có trong danh sách ra sân chính thức. Trận này, chúng ta thắng 3-1.

Rất nhiều thông tin bên lề đưa ra nói về việc vắng mặt của 2 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Trọng Linh cũng khẳng định với SGGP rằng Ban huấn luyện vẫn sẽ đăng ký thi đấu cầu thủ đúng điều lệ tại các trận tiếp theo của đội.

MINH CHIẾN

