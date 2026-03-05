Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 công bố điều lệ giải đấu

Ban tổ chức Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức và điều lệ giải, dự kiến khởi tranh vào tháng 5 tại TPHCM.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân ngày càng thu hút nhiều đội bóng tham gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong nhiều năm qua, Cúp bóng chuyền Thiên Tân đã trở thành “ngày hội bóng chuyền” quen thuộc của sinh viên cả nước. Không chỉ mang màu sắc của một giải phong trào, sân chơi này còn gây ấn tượng bằng cách tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, nhờ vậy tạo được niềm tin và sự ủng hộ từ người hâm mộ cũng như giới quản lý thể thao. Chính sự kết hợp giữa tính phong trào và chất lượng chuyên môn đã giúp giải đấu giữ vững vị thế đặc biệt trong lòng người yêu bóng chuyền.

Chia sẻ về lý do duy trì giải qua từng năm, ông Dương Văn Hồ Vũ – Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban tổ chức cho biết, phong trào bóng chuyền trong sinh viên, thanh niên đang phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, các sân chơi mang tính chuyên nghiệp dành cho đối tượng này vẫn còn rất hạn chế. Từ thực tế đó, ông đã quyết tâm xây dựng một hệ thống giải bóng chuyền phong trào nhưng vẫn đảm bảo chuyên môn, với mục tiêu quan trọng nhất là tạo môi trường để sinh viên thi đấu, cọ xát và thể hiện tài năng.

Giới mộ điệu hào hứng chào đón Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 sắp khởi tranh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải năm nay sẽ khai mạc vào ngày 16-5. Các trận đấu diễn ra từ ngày 16 đến 24-5 tại các địa điểm: Nhà thi đấu Cụm VH-TT Đông Thạnh, Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Văn Cầm, Nhà thi đấu TDTT Nhị Bình. Đối tượng tham dự là sinh viên không quá 24 tuổi và phải có giấy xác nhận của trường. Đáng chú ý, Ban tổ chức quyết định miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký, nhằm tạo điều kiện tối đa cho phong trào học đường và khuyến khích đông đảo sinh viên tham gia.

Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu, họp kỹ thuật dự kiến sẽ được tổ chức ngày 11-4 tại Nhà thi đấu Cụm VH-TT Đông Thạnh. Cổng đăng ký vẫn mở đến hết ngày 31-3, tạo thêm thời gian cho các đội chuẩn bị lực lượng.

Năm nay, tổng giá trị giải thưởng gần 70 triệu đồng. Đội vô địch nhận cúp, huy chương, kỷ niệm chương cùng 30 triệu đồng. Các đội về nhì, ba và tư lần lượt nhận 15 triệu, 7 triệu và 3 triệu đồng. Ngoài ra còn có 4 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải, cùng nhiều danh hiệu cá nhân như: vận động viên toàn diện, chủ công, phụ công, chuyền hai, libero xuất sắc.

Hệ thống giải thưởng ở Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm hẹn thể thao đầy sôi động, lan tỏa tinh thần rèn luyện và nuôi dưỡng đam mê bóng chuyền trong cộng đồng sinh viên.

NGUYỄN ANH