Nét đẹp từ bóng chuyền hội làng

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, giới mộ điệu lại hào hứng đón chờ các giải đấu bóng chuyền hội làng diễn ra.

Năm nay, các giải bóng chuyền hội làng sớm khởi tranh từ mùng 5 Tết (21-2). Việc sớm diễn ra các giải đấu bóng chuyền hội làng là dịp để người dân vừa được trẩy hội, đón xuân mới kết hợp cơ hội xem, cổ vũ trực tiếp những tuyển thủ mình hâm mộ ngay tại địa phương. Những giải hội làng của năm 2026 được đã diễn ra trên nhiều sân bóng tại khu vực Đồng Kỵ, Đồng Hương (Bắc Ninh), Nguyên Khê (Hà Nội), Cổ Loa (Hà Nội), Yên Thành (Nghệ An), Thanh Thủy (Phú Thọ)…

Bóng chuyền hội làng đang dần được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Các giải đấu xây dựng hệ thống cơ cấu giải thưởng cao, có đội ngũ quay phim, phát hình trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều giải bóng chuyền hội làng đã thực hiện trải thảm trên sân đấu thay vì đấu ở nền gạch. Việc này giúp cầu thủ giảm thiểu chấn thương đáng tiếc.

Sân đấu được đầu tư chuyên nghiệp hơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tính chuyên nghiệp của giải hội làng đang tốt hơn qua từng năm. Giải đấu được tổ chức tốt, uy tín cao và chắc chắn các đội bóng có thương hiệu sẽ đến tham dự”, đại diện Ban huấn luyện đội nam Thể Công dự giải hội làng Đồng Kỵ cho biết.

Rất nhiều đội bóng hàng đầu như: Thể Công, Biên Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Học viện Cảnh sát, Hà Tĩnh (nam) hay Binh chủng Thông tin, Hà Nội, Bắc Ninh (nữ)… là khách mời quen thuộc tại một số giải bóng chuyền hội làng. Các đội bóng ra sân thi đấu khiến người xem ngỡ như đang được chứng kiến cuộc so tài tại giải vô địch quốc gia.

Chỉ cần thực hiện thành công một quả đập 3m để ghi điểm uy lực, không ít tay đập sẽ được khán giả thưởng "nóng" trực tiếp. Đó là nét độc đáo và quen thuộc của giải hội làng bởi tất cả tin rằng cầu thủ thi đấu tốt là có thưởng xứng đáng.

Đông đảo người dân cổ vũ và theo dõi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng ở giải bóng chuyền hội làng, người dân được đến gần hơn với những cầu thủ nổi tiếng để chụp hình, giao lưu và họ luôn được nhận những nụ cười tươi từ các thần tượng của mình.

Quang cảnh giải bóng chuyền hội làng. Video: DŨNG PHƯƠNG

Một số hình ảnh tại các giải bóng chuyền hội làng (Ảnh: Dũng Phương)

