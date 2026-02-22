Bóng chuyền TPHCM tự tin trước mùa giải 2026

Bóng chuyền nam, nữ TPHCM đã trở lại tập luyện sau nghỉ Tết 2026 để hướng đến những nhiệm vụ then chốt quan trọng của mình ở năm nay.

Đội bóng chuyền nam TPHCM sẽ tập trung chuẩn bị để hướng tới tham dự giải vô địch quốc gia 2026 và Đại hội thể thao toàn quốc X-2026. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Cầu thủ nam, nữ cùng quyết tâm

Hai đội bóng chuyền nam, nữ TPHCM trở lại tập luyện sau thời gian nghỉ Tết 2026 vào ngày 22-2 và 23-2. Đại diện từng Ban huấn luyện mỗi đội cho biết, tinh thần của cầu thủ đều thoải mái trong ngày trở lại tập chuyên môn sẵn sàng bước cho các chương trình thi đấu trọng tâm mùa giải 2026.

HLV trưởng Trần Hiền (đội nữ TPHCM) bày tỏ rằng yêu cầu trên hết của tập thể đội bóng là xây dựng lối chơi kỷ luật, từ đó sẽ thi đấu với hết khả năng của mình tại giải hạng A toàn quốc 2026. Năm nay, bóng chuyền nữ TPHCM rất quyết tâm lọt vào vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2026 nhằm tìm cơ hội tiến tới tranh suất thăng hạng trở lại giải vô địch quốc gia 2027.

Vì thế, HLV Trần Hiền và Ban huấn luyện đội nữ TPHCM bổ sung nhiều cầu thủ có chất lượng vào đội hình trước khi nghỉ Tết như Đặng Thị Kim Thanh, Phan Khánh Vy, Nguyễn Thị Hoài Mi, Dương Thị Yến Nhi. “Chúng tôi rất tin tưởng cầu thủ sẽ làm tốt chuyên môn và sự chuẩn bị đã thực hiện ngay từ lúc này để toàn đội đạt được tinh thần cao nhất thực hiện những nhiệm vụ được đặt ra”, HLV Trần Hiền trao đổi.

Đội bóng chuyền nam TPHCM là tân binh giải vô địch quốc gia 2026. Do thế, HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn và các cầu thủ rất thận trọng tại mùa giải năm nay. Ưu tiến trên hết của đội bóng là thi đấu chắc chắn, giành từng điểm số trong những trận đấu sẽ tranh tài tại giải vô địch quốc gia năm nay.

Bước vào mùa giải 2026, đội trưởng đồng thời là cầu thủ chuyền 2 chính của đội nam TPHCM ở năm 2025 là Trần Hoài Phương chia tay đội để gia nhập Công an TPHCM. Tuy vậy, HLV Huỳnh Văn Tuấn từng cho biết sự chuẩn bị lực lượng của đội nam TPHCM vẫn có người phù hợp thay thế xứng đáng. Trong những ngày trở lại tập luyện đầu năm 2026, toàn đội bóng chuyền nam TPHCM giữ một tinh thần thoải mái nhất.

Mục tiêu hàng đầu là Đại hội thể thao toàn quốc 2026

TPHCM là chủ nhà Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Từng đội bóng chuyền nam, nữ TPHCM sẽ nhận nhiệm vụ thi đấu giành kết quả tốt trên sân nhà. Vì lẽ đó, HLV Huỳnh Văn Tuấn và HLV Trần Hiền đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các học trò ngay từ đầu năm 2026. Việc hoàn thiện lực lượng cầu thủ để có đội hình tối ưu và được đăng ký theo đúng yêu cầu môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã được làm tốt nhất.

HLV Trần Hiền rất tin tưởng học trò sẽ giữ vững tinh thần để thi đấu các nhiệm vụ trong năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Về lý thuyết, 2 đội bóng chuyền nam, nữ TPHCM có ưu thế hơn những đội khác vì được thi đấu trên sân nhà và được sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ của mình. Dù vậy, mỗi Ban huấn luyện vẫn phải thực hiện sự chuẩn bị của riêng mình.

HLV Trần Hiền từng chia sẻ rằng các cuộc đấu tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 là cuộc kiểm tra tốt nhất để học trò của mình hoàn thiện về chiến thuật. Từ đây, cầu thủ nữ TPHCM có thêm tích lũy để tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối năm.

Cầu thủ nữ TPHCM có sự tự tin để hướng tới những nhiệm vụ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: K.THANH

Thực tế, các đội bóng tham dự Đại hội có cơ hội giành thành tích như nhau. Bởi lẽ, các đội chỉ được đăng ký VĐV nội và không có ngoại binh. Với lợi thế sân nhà nhưng một phần nào, đội bóng chuyền nam, nữ TPHCM sẽ gặp áp lực không nhỏ trước yêu cầu giành thành tích.

Trong 2 kỳ Đại hội thể thao toàn quốc gần nhất diễn ra năm 2018 và 2022, đội bóng chuyền nam TPHCM đều giành HCĐ. Vì thế, HLV Huỳnh Văn Tuấn đủ sự tin tưởng rằng các học trò của mình có những cơ hội lọt vào nhóm dẫn đầu trong kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trên sân nhà.

MINH CHIẾN