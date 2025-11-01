Đội bóng chuyền nam TPHCM xuất sắc giành quyền thăng hạng giải vô địch quốc gia 2026

Đội bóng chuyền nam TPHCM đã có kết quả xứng đáng để lên ngôi vô địch giải hạng A toàn quốc 2025 qua đó trở lại giải vô địch quốc gia 2026.

Hàng chắn của đội TPHCM (đỏ) đã hóa giải được các tình huống tấn công của đội chủ nhà Hà Tĩnh. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Khán giả hâm môn bóng chuyền Hà Tĩnh đã ngồi kín các khán đài để chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn tại trận chung kết nội dung nam giải hạng A toàn quốc 2025 vào tối muộn ngày 1-11 giữa đội chủ nhà Hà Tĩnh và TPHCM.

Không ít dự đoán cho rằng, thầy trò HLV Trần Đăng Thành (Hà Tĩnh) sẽ chiếm ưu thế để giành kết quả tốt nhất tại trận chung kết này. Dự đoán này là dễ hiểu bởi các cầu thủ Hà Tĩnh được sự cổ vũ tinh thần rất lớn từ người hâm mộ địa phương.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân là trái ngược bởi chiến thắng chung cuộc không thuộc về đội chủ nhà . HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) thận trọng yêu cầu các học trò tập trung thi đấu, giải quyết từng pha tấn công để đảm bảo điểm số. Nắm bắt đội chủ nhà Hà Tĩnh sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, HLV Huỳnh Văn Tuấn và Ban huấn luyện đội TPHCM vẫn đưa ra đội hình tối ưu nhất với Trần Hoài Phương, Trương Việt Nhân, Trần Hồ Minh Hiếu, Nguyễn Gia Huy, Phan Chí Thanh, Nguyễn Anh Hồng Hoàng và Trần Thanh Nhân.

Ở ván đầu, các mũi tấn công của Hà Tĩnh đã chơi với sự hiệu quả đáng kể để áp đảo hoàn toàn hàng chắn TPHCM và vượt lên giành chiến thắng 25/18.

Tuy nhiên sau giờ nghỉ, sự điều chỉnh chuyên môn của đội nam TPHCM đã giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần. Trong ván thứ 2, các tay đập của TPHCM chơi khởi sắc để giành lại chiến thắng 25/15. Chính chiến thắng này tạo đà hưng phấn giúp đội hình TPHCM chơi tốt hơn các tay đập chủ nhà qua đó tiếp tục giành chiến thắng 25/20 và 25/21 tại các ván sau đó. Ít ai ngờ rằng, cầu thủ Hà Tĩnh tự đưa mình vào thế khó để gặp áp lực tâm lý nên thua trận với tỷ số chung cuộc 1-3.

Đội TPHCM giành chiến thắng xứng đáng tại trận chung kết. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Chiến thắng giúp đội nam TPHCM vô địch giải hạng A toàn quốc 2025 đồng thời giành suất thăng hạng giải vô địch quốc gia 2026. Có lẽ, chiến thắng lần này là 1 trong những thành tích đáng nhớ của HLV Huỳnh Văn Tuấn bởi đội bóng của ông không được giới chuyên môn dự báo có thể giành thành tích tốt nhất nhưng các tay đập của bóng chuyền TPHCM lại khiến mọi người phải bất ngờ.

HLV Huỳnh Văn Tuấn đã đưa đội TPHCM trở lại giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: PHƯƠNG THẢO HLV Huỳnh Văn Tuấn: “Tôi xin chúc mừng toàn đội bóng. Cầu thủ đã thi đấu tự tin trở lại sau khi bị dẫn ván đầu. Chính sự bình tĩnh giải quyết các tình huống quyết định giúp chúng tôi đạt được kết quả này. Đội bóng rất vui khi trở lại giải vô địch quốc gia năm 2026”.

