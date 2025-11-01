Vượt qua Quảng Ninh, đội nữ Hà Nội giành quyền thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2026

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã giành suất thăng hạng sau khi vô địch giải hạng A toàn quốc 2025. Ảnh: VFV

Trận chung kết nội dung nữ giữa Quảng Ninh và Hà Nội diễn ra chiều tối ngày 1-11 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh là cuộc so tài được người hâm mộ rất chờ đợi. Chỉ có đội chiến thắng trong trận đấu này mới giành quyền thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

HLV Nguyễn Hữu Bình (Hà Nội) yêu cầu các học trò phải chơi bình tĩnh ngay từ những tình huống đầu tiên để đảm bảo kết quả tốt nhất. Vì thế, ông đưa ra sân đội hình tốt nhất với Ánh Thảo, Huyền Trang, Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Phạm Thùy Linh, Thanh Chúc và ngoại binh Adora Anae.

Trong trận đấu, cầu thủ Hà Nội đã thể hiện được sự hiểu trong các tình huống phối hợp tấn công. Vì vậy, cầu thủ chuyền 2 Vi Thị Yến Nhi (Hà Nội) đảm bảo được sự chính xác đưa bóng tới vị trí của Ánh Thảo và Adora Anae để tấn công ghi điểm.

Bên kia mành lưới, HLV Nguyễn Quang Tùng rất kỳ vọng 2 mũi đánh Vi Thị Như Quỳnh và Sangiacomo Julia sẽ làm tốt nhất khâu ghi điểm cho Quảng Ninh. Tuy nhiên, từng vị trí của đội nữ Quảng Ninh lại không làm tốt đấu pháp như sự kỳ vọng của ban huấn luyện. Họ là những người dẫn điểm trong nửa đầu hiệp đấu thứ nhất. Thế nhưng, các tay đập Quảng Ninh bất ngờ xuống tinh thần, từ đó để các tay đập Hà Nội lấy lại thế trận đảo ngược tình thế.

Trận chung kết khép lại với chiến thắng 3-0 (25/23, 25/16, 25/22) cho đội nữ Hà Nội. Với thắng lợi này, đội Hà Nội vô địch nội dung nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 đồng thời nhận suất thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Như vậy sau 1 mùa giải xuống hạng, đội bóng chuyền nữ thủ đô đã trở lại xuất sắc để thăng hạng vào năm tới.

Đội trưởng Vi Thị Yến Nhi (Hà Nội) chia sẻ: “Đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Chúng tôi hiểu rằng đội Quảng Ninh có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và các cầu thủ chủ công của họ mạnh chuyên môn. Tuy nhiên trong từng hiệp đấu, các thầy đã điều chỉnh tốt và chúng tôi hoàn thành đấu pháp đề ra. Đội bóng đã vô địch và thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia năm sau. Chúng tôi xin gửi kết quả này đến người hâm mộ bóng chuyền Hà Nội”.

HLV Nguyễn Hữu Bình (Hà Nội): “Tôi xin chúc mừng tập thể đội bóng. Chúng tôi đã nỗ lực tại giải đấu năm nay. Suất thăng hạng là vô cùng quý giá và toàn đội sẽ tập trung chuẩn bị cho mùa giải 2026”.

MINH CHIẾN