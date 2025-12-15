Bóng chuyền nữ Việt Nam nỗ lực tìm ngôi vô địch tại SEA Games 33

Mặc dù đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu là lọt vào chung kết SEA Games 33-2025 nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không bỏ qua cơ hội tìm kết quả cao nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung giành kết quả tốt nhất tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trải qua các trận đấu tại SEA Games 33-2025 (tính tới trước chung kết), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan vẫn đang bất bại. Thậm chí trong các trận bán kết, cả 2 đội bóng đều thể hiện ưu thế vượt hơn đối thủ. Chúng ta vượt qua đội Philippines với thắng lợi 3-0 còn đội Thái Lan thắng Indonesia 3-0.

Tính riêng trong năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã có 2 lần thi đấu chính thức tại các chặng của giải SEA V.League 2025. Ở lượt đi, chúng ta thua đội Thái Lan 2-3 còn trong lượt về, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thắng 3-2. Tuy nhiên, thời điểm trên là tháng 8-2025. Sau 4 tháng, mọi thứ đã thay đổi. Hai đội sẽ bước vào trận chung kết SEA Games 33-2025 với tâm thế hàng đầu là tìm tới chiến thắng.

Chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ chủ nhà Thái Lan đã xác định rõ từ khi quốc gia này tổ chức SEA Games 33-2025 là bảo vệ tấm HCV trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được giảm tải áp lực khi nhiệm vụ vào chung kết đã hoàn thành. Do đó, cầu thủ sẽ thi đấu trận chung kết với tâm lý thoải mái nhất.

“Chúng tôi chuẩn bị tốt nhất mặt tâm lý cho cầu thủ. Về chuyên môn, mỗi đội bóng có những sự chuẩn bị của mình do vậy cuộc cạnh tranh trực tiếp trên sân sẽ quyết định kết quả chung cuộc”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bày tỏ tại Thái Lan.

Từ đầu năm 2025 tới trước khi SEA Games 33-2025 diễn ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã góp mặt trong 5 giải quốc tế. Đặc biệt, chúng ta được thử sức ở giải vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan trong tháng 9-2025. Từ giải đấu này, đội tuyển đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại, những trụ cột từng thi đấu giải vô địch thế giới 2025 như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa… đang góp mặt ở SEA Games 33-2025.

Trần Thị Thanh Thúy là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan chưa từng để thua ở chung kết các kỳ SEA Games. Chúng ta đã có nhiều lần góp mặt chung kết bóng chuyền nữ nhưng chưa thể chạm tay vào HCV. Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 1-3 trước Thái Lan ở trận chung kết. Người chỉ đạo chuyên môn lúc đó là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 với Ban huấn luyện mới và HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai là người giữ vai trò quan trọng nhất tới lúc này.

Sau 18 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại Thái Lan tranh tài SEA Games và tiếp tục góp mặt chung kết gặp đội chủ nhà. Tại SEA Games năm 2007 ở Nakhon Ratchasima, chúng ta thua đội Thái Lan 0-3 trong trận chung kết nên nhận HCB. Bây giờ, cầu thủ của 2 bên rất tự tin chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng ở SEA Games 33-2025 vào chiều ngày 15-12. Nếu thành công, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đi vào lịch sử cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Còn nếu chưa thể đổi màu huy chương, các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải chờ thêm 2 năm nữa để hiện thực giấc mơ tại SEA Games 34-2027 ở Malaysia.

MINH CHIẾN