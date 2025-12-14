Cổ động viên Việt Nam nhiệt tình cổ vũ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng ở bán kết

SEA Games 33

Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được tiếp thêm động lực tinh thần thi đấu để chiến thắng tại trận bán kết trước đối thủ Philippines.

Thanh Thúy được người hâm mộ chụp hình lưu niệm sau trận đấu bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đông đảo khán giả là những người hâm mộ Việt Nam đã có mặt tại khán đài nhà thi đấu Huamark Indoor Stadium (Bangkok, Thái Lan) cổ vũ nhiệt thành cho các “chân dài” bóng chuyền tranh tài trận bán kết trước đội nữ Philippines.

Khép lại bán kết, các cầu thủ Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 3-0 để tiếp tục có mặt ở chung kết SEA Games 33-2025. Dễ nhận thấy, một trong những động lực tinh thần để cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin là được sự cổ vũ của khán giả. Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện trên khán đài trong trận bán kết. Ở từng pha bóng, mỗi khi cầu thủ Việt Nam ghi điểm thành công thì những khán giả Việt Nam đều hô vang: “Việt Nam chiến thắng. Việt Nam cố lên!!!”.

Khi trận đấu khép lại, nhiều khán giả vẫn nán lại để chụp hình lưu niệm với những cầu thủ thần tượng của mình. Có thể thấy, trên sân đấu tại Thái Lan nhưng được sự cổ vũ nhiệt tình của những khán giả Việt Nam, tinh thần của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên rất cao.

Cùng xem những khán giả Việt Nam có mặt tại SEA Games 33-2025 cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ tại trận bán kết:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

