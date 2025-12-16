Võ sĩ pencak silat Nguyễn Tấn Sang ra đòn dũng mãnh để vào chung kết SEA Games 33

Nam võ sĩ của thể thao TPHCM và đội tuyển pencak silat Việt Nam tiếp tục giành quyền vào chung kết tại SEA Games 33-2025.

Tấn Sang (xanh) đã có chiến thắng tại trận bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Tấn Sang đã thi đấu trận bán kết hạng cân 80kg nam trước đối thủ Barani Igi Rangga (Indonesia) trong ngày thi đấu 16-12. Với lối đánh mạnh mẽ cùng các đòn tấn công quyết đoán, Tấn Sang giành chiến thắng và góp mặt trận chung kết.

Liên tiếp các kỳ SEA Games 31 và 32, nam võ sĩ người TPHCM đều lên ngôi vô địch hạng cân này. Bước vào SEA Games 33-2025, Tấn Sang đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu bảo vệ thành công vị trí số 1 tại hạng cân 80kg nam. Nam tuyển thủ cho biết hiện tại tinh thần và thể lực của mình ổn định, sẵn sàng ra tranh tài trận đấu quyết định để tranh tấm HCV SEA Games 33-2025.

Môn pencak silat của SEA Games 33-2025 chỉ tổ chức 10 hạng cân đối kháng và 2 nội dung biểu diễn. Tấn Sang và Duy Tuyến là 2 tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 còn thi đấu ở Thái Lan lần này.

Phóng viên SGGP đã ghi lại hình ảnh thi đấu của Tấn Sang tại trận bán kết:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)