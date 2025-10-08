Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang: “Thanh niên sống đẹp” của thể thao Việt Nam

Tuyển thủ Nguyễn Tấn Sang được vinh dự nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp". Ảnh: CỤC TDTT VIỆT NAM

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, hướng tới tôn vinh những thanh niên giàu nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần, sống có ích vì cộng đồng.

Lúc này, Nguyễn Tấn Sang đang tập trung chuyên môn cao độ hướng tới đấu trường SEA Games 33-2025. Đánh giá về cậu học trò, HLV Nguyễn Văn Hùng từng bày tỏ: “Tấn Sang đang tập trung tập luyện và quyết tâm thi đấu giành thành tích. Sự kỷ luật được tuyển thủ này đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn đánh giá cao tác phong sinh hoạt của Tấn Sang đối với chuyên môn cũng như trong cuộc sống. Em chưa bao giờ để mất hình ảnh 1 tuyển thủ quốc gia cũng như 1 VĐV hàng đầu của pencak silat Việt Nam”. Còn chia sẻ của bản thân, Tấn Sang dè dặt nói rằng: “Tôi tập trung tối đa vào chuyên môn và trên hết phải làm tốt nhiệm vụ được giao phó”.

Tháng 7 vừa qua, ngay tại sàn đấu giải pencak silat vô địch châu Á 2025 tổ chức ở Hà Tĩnh, Nguyễn Tấn Sang vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ghi nhận kết quả HCV vô địch thế giới đã giành được năm 2024. Lúc đó Tấn Sang không biết nói gì chỉ cười bảo rằng bản thân thấy thật vinh dự vì phần thưởng này và thể thao đã giúp mình hiện thực được những giấc mơ của bản thân.

Là người trưởng thành từ công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn võ pencak silat tại TPHCM, với 10 năm tập luyện thi đấu, lúc này Nguyễn Tấn Sang đã là thành viên chính thức đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 26, Tấn Sang đã sở hữu nhiều thành tích trong bộ sưu tập huy chương của mình gồm những tấm HCV vô địch quốc gia (từ năm 2021 tới 2025), HCV vô địch Đông Nam Á, HCV vô địch thế giới và HCV SEA Games.

Kỳ SEA Games 31 tổ chức năm 2022 trên sân nhà là kỷ niệm đáng nhớ của Tấn Sang. Lúc đó, tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, Tấn Sang vượt qua võ sĩ Sheik Ferdous Bin Sheik Alau’ddin (Singapore) để giành HCV hạng cân 80kg. Đây là ngôi vô địch SEA Games đầu tiên của Tấn Sang. “Tôi vẫn nhớ kỷ niệm tại SEA Games 31 vì đó là tấm HCV tôi đã giành trên sân nhà. Khán giả đã cổ vũ tôi để có sự tự tin thi đấu trước đối thủ người Singapore. Chiến thắng mang lại cảm xúc lớn cho tôi”, Tấn Sang nhớ lại.

SEA Games 32-2023 tại Campuchia, Tấn Sang tiếp tục giành HCV. Năm nay, chủ nhà Thái Lan đã loại nhiều nội dung ở môn pencak silat nhưng hạng cân 80kg nam được đưa vào tranh tài. Vì thế, Tấn Sang có cơ hội tham dự Đại hội để bảo vệ vị trí số 1 của mình.

Bản thân tuyển thủ này bảo rằng, lối sống đẹp chính là tính kỷ luật trong sinh hoạt và nỗ lực làm tốt công tác chuyên môn. Bên ngoài sàn đấu, Tấn Sang dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội để làm đẹp hơn cuộc sống với những người xung quanh.

