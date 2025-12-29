TPHCM: Phát triển TDTT theo hướng bền vững

Ngày 29-12 tại Nhà hát TPHCM, Sở VH-TT TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hoá, thể thao. Trong đó, lĩnh vực thể thao đã đạt được những thành tích nổi bật trong năm qua và đề ra nhiệm vụ, phương hướng ở năm mới.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

TPHCM là một trong 2 trung tâm hàng đầu của cả nước đóng góp nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam trên các đấu trường. Năm 2025 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của TPHCM với việc mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là bước ngoặt lớn giúp thành phố trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và thể thao của cả nước.

Theo thống kê từ Sở VH-TT TPHCM, thể thao thành phố có nhiều kết quả tích cực từ thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao trong năm qua. Ở khía cạnh thể thao quần chúng, thành phố có 36,7% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, số gia đình thể thao đạt 32%, ngoài ra có trên 15.600 cơ sở, câu lạc bộ thể thao các môn, phục vụ nhu cầu tập luyện cho các tầng lớp nhân dân.

Công tác đào tạo vận động viên (VĐV) thành tích cao thành phố theo hệ thống 3 đội (đội tuyển, đội trẻ, đội năng khiếu) ổn định và phát triển gồm 49 môn. Tổ chức, đăng cai 99 giải thành phố, 63 giải quốc gia, 12 giải quốc tế; tham dự 209 giải quốc gia, 113 giải quốc tế. Thành tích đạt tại các giải quốc gia: 2.106 HCV, 1.758 HCB, 2.140 HCĐ (tăng 46% so với năm 2024) và tại các giải quốc tế: 213 HCV, 149 HCB, 154 HCĐ (tăng 16% so với năm 2024). Đặc biệt, tại SEA Games 33 vừa qua, các đội tuyển TPHCM đã xuất sắc đóng góp 22 HCV, 22 HCB và 21 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam (chiếm tỷ lệ 25,3% tổng thành tích của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33).

Trong năm 2025, cơ sở hạ tầng dành cho TDTT được quan tâm đầu tư, nhiều công trình đã và đang được cải tạo, mở rộng như: nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, sân vận động Thống Nhất, sân vận động Quân khu 7, sân vận động Hoa Lư, nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, khu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tại phường Bình Dương, nhà thi đấu Bà Rịa - Vũng Tàu...Đảm bảo tiến độ nhằm phục vụ công tác tập luyện, thi đấu các đội tuyển thể thao và tổ chức các hoạt động thể thao của thành phố và chuẩn bị đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế mà ngành thể thao TPHCM phải đối mặt và nhanh chóng đề ra phương hướng giải quyết. Đơn cử như việc đầu tư cho thể thao thành tích cao chưa tạo được bước đột phá, việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và y học thể thao trong đào tạo VĐV còn thiếu. Ngoài ra, quỹ đất dành cho thiết chế thể thao chưa đảm bảo theo yêu cầu, không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa nhanh.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Võ Trọng Nam, nhiệm vụ của ngành VH-TT TPHCM trong năm 2026 tập trung vào việc phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng địa phương, chú trọng các môn thể thao Olympic, các môn trọng điểm, truyền thống, đóng góp nguồn VĐV chất lượng cho thể thao Việt Nam. Phấn đấu thể thao TPHCM giữ vững vị trí một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích thể thao hướng đến SEA Games 2027 và các giải đấu lớn trong khu vực.

Ngoài ra, phát triển đồng bộ phong trào TDTT quần chúng, nâng cao sức khỏe, tầm vóc và chất lượng đời sống nhân dân trên toàn địa bàn ba vùng (đô thị, công nghiệp và du lịch biển). Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham dự và đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 và giữ vững vị trí một trong hai địa phương dẫn đầu toàn đoàn.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị ngành VH-TT thành phố chú trọng phát triển TDTT theo hướng bền vững, trong đó lấy thể thao quần chúng làm nền tảng, còn thể thao thành tích cao làm mũi nhọn. Ngoài ra, tập trung chuẩn bị cho lần đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc lần 10-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tập thể cán bộ, người lao động ngành VH-TT TPHCM đạt được trong năm qua. Bộ trưởng cho biết, lĩnh vực thể thao cần gắn với du lịch, hoà quyện cùng lĩnh vực văn hóa. "Văn hoá đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức, thì ngành VH-TT thành phố sẽ xứng tầm với nhiều thành tựu cao quý", Bộ trưởng nhấn mạnh.

NGUYỄN ANH